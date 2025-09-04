Slušaj vest

Održana je prva javna audicija za prestojeće muzičko takmičenje "Pinkove zvezde" i već su pale prve svađe i žestoke provokacije između Jelene Karleuše i Dragomir Despića Desingerice. 

Iako je Jelena jedna od retkih njegovih kolega koja ga je podržala kada je bio napadnut zbog njegovih kontroverznog ponašanja na nastupima, zbog kojih su mu čak i zabranjivane svirke, sada kada su selu u "crvene stolice" krenule su i prve varnice. 

Naime, u jednom trenutku povela se rasprava njih dvoje oko kandidata i Jelana je bila iznenađena njegovom energijom i ponašanjem. 

Desingerica i Jelena Karleuša  Foto: Printsceen /instagram

- Dajte mi to što ovaj čovek uzima za samopouzdanje da svi uzmemo. Šta ti daje samopouzdanje - pitala se Karleuša. 

- Pa znanje, miks master, šta ti je - objasnio joj je Desingerica. 

Ni ova rasprava im nije bila dovoljna, pa je u jednom trenutku treper skoro zajahao Karleušu pa je i ugrizao za ruku.  

- Ljudi, spasite me, molim vas - vikala je Jelena, dok je Desingerica pokuša da joj nogu zabaci preko ramena. 

Nakon meseci i nedelja iščekivanja ko će sesti na "usijane" stolice stručnog žirija i potvrde produkcije da su to Jelena Karleuša, Zorica Brunclik, Viki Miljković, Dragan Stojković Bosanac i Dragomir Despić Desingerica.

