Slušaj vest

Održana je prva javna audicija za prestojeće muzičko takmičenje "Pinkove zvezde" i već su pale prve svađe i žestoke provokacije između Jelene Karleuše i Dragomir Despića Desingerice.

Iako je Jelena jedna od retkih njegovih kolega koja ga je podržala kada je bio napadnut zbog njegovih kontroverznog ponašanja na nastupima, zbog kojih su mu čak i zabranjivane svirke, sada kada su selu u "crvene stolice" krenule su i prve varnice.

Naime, u jednom trenutku povela se rasprava njih dvoje oko kandidata i Jelana je bila iznenađena njegovom energijom i ponašanjem.

1/4 Vidi galeriju Desingerica i Jelena Karleuša Foto: Printsceen /instagram

- Dajte mi to što ovaj čovek uzima za samopouzdanje da svi uzmemo. Šta ti daje samopouzdanje - pitala se Karleuša.

- Pa znanje, miks master, šta ti je - objasnio joj je Desingerica.



Ni ova rasprava im nije bila dovoljna, pa je u jednom trenutku treper skoro zajahao Karleušu pa je i ugrizao za ruku.

- Ljudi, spasite me, molim vas - vikala je Jelena, dok je Desingerica pokuša da joj nogu zabaci preko ramena.