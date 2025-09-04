Slušaj vest

Aleksandra Prijović porodila se juče i na svet donela devojčicu.

Odmah uveče, ponosni tata, Filip Živojinović organizovao je slavlje povodom rođenja mezimice, a na veličanstvenom događaju prisustvovali su prijatelji, kumovi i članovi porodice.

Adil za dušu

Pored mnogobrojnih ličnosti sa estrade mikrofona se latio i Adil Maksutović, a Lepa Brena je istog trenutka pala u sevdah. Pevač je sa posebnom emocijom zapevao samo za nju, a ona je uživala u njegovom glasu i nije krila sreću zbog prinove u porodici.

Lepa Brena i Adil Maksutović Izvor: instagram/adilmaksutovic

Na slavlju su bili i kumovi Miloš Teodosić i Jelisaveta Orašanin koji se na snimku mogu videti pored muzičke zvezde.

Porođaj protekao odlično

Aleksandra Prijović porodila se u jednoj privatnoj klinici i na svet donela svoje drugo dete. Mama i beba se osećaju odlično, a porođaj je protekao u najboljem redu.

Ime bebe

Ponosni roditelji su za svoju naslednicu izabrali ime Aria.

Arija ili Aria je uobičajen naziv u persijskom govornom području i Indiji. Njegovo značenje je "plemenito", "časno" ili "čisto".

U Evropi, ime Aria je takođe žensko italijansko ime, a prevodi se kao "zrak". Varijante imena su Ariana, Arian, Aryan, Arya.

Sasvim je sigurno da su ponosni roditelji za svoju princezu birali ime koje se može prepoznatu svuda u svetu, ali su očigledno vodili računa i da bude u skladu sa imenom brata Aleksandra, čije ime takođe počinje slovom A. Takođe ovo ime ima i značenje "zvuk" opšte poznato muzičarima, kakvi su Aleksandra i Filip.

Sobica za princezu odavno spremna

Kako je izvor za medije svojevremeno otkrio, čim je saznala da je u drugom stanju, Prija je krenula sa opremanjem sobe za bebu. Ona je angažovala poznatog dizajnera nameštaja iz Italije, kako bi uradio komade nameštaja po njenoj želji.

Prijovićka je bila široke ruke, pa za opremanje sobe iskeširala čak 10.000 evra.

Stvari za bebu su papreno skupe bile zato što je u pitanju sve ručni rad, plus su stvari morale iz Italije da stignu za Srbiju, ali to njoj nije predstavljalo problem jer je tačno znala šta želi.

