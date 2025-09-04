Slušaj vest

Sofija Milošević, supruga srpskog fudbalera Luke Jovića, ponovo je oduševila svoje pratioce na društvenim mrežama. Na najnovijoj fotografiji koju je podelila, Sofija pozira u atraktivnom zelenom bikiniju, dok uživa na prelepoj obali.

Foto: Preent Screen

Atraktivna manekenka pokazala je svoj savršeni izgled i samopouzdanje, a njeni pratioci nisu štedeli komplimente. "Ova boja ti savršeno stoji!", "Izgledaš neverovatno!", samo su neki od komentara koji su se nizali ispod objave.

Prošla psihičku torturu

- Osnovna škola je za mene bila traumatična. Deca su me vređala jer sam bila mršava. Govorili su da sam koščata, da sam daskara i neretko sam kući zbog dolazila uplakana

Kao što to uspešno radi na fudbalskom terenu, tako je Luka i u privatnom životu prvi krenuo u ofanzivu.

- Kada me je pozvao da izađemo, pomislila sam: "Vidi ovog malog." Međutim, sve je radio pametno, uglavnom je inicirao druženje preko tog prijatelja. Razmenjivali smo neke smešne slike i viceve, zadirkivali smo se... Sve to je odjednom preraslo u naš prvi sastanak. Pomislila sam: "O ne, meni on ne treba." U tom periodu sam došla iz Njujorka u Srbiju samo da bih osnovala svoj brend. Planirala sam da otputujem u Meksiko jer sam imala ugovoren posao s nekim njihovim brendom. Mnogo sam se radovala tom putu i Luka se nikako tada nije uklapao u moje planove. Međutim, nisam videla da mi je radna viza istekla, pa sam ostala u Srbiji...

- Prosidbe sam uvek odbijala, jer nisam želela da se udam. Nije mi bilo važno samo da to odradim. Dugo mi je trebalo da sazrim, da se odlučim za taj korak. Cenila sam svoju slobodu, nisam želela svakom da je dam. Bilo mi je važno da sama odlučujem o svom životu, nisam bila spremna da ga posvetim nekom muškarcu. Luka je prvi kom sam poželela da rodim decu i da zauvek ostanem sa njim.

Sama kupila stan

- Stan sam kupila od svojih para. Bukvalno sam skupljala evro, po evro. Prodala sam svoj prvi 'roleks' da bih imala dovoljno para. Ja sam mogla mnogo ranije da kupim krov nad glavom, ali sam ispunjavala sebi neke hirove. Ni tada ga ne bih kupila da mi majka nije sklanjala sa strane novac koji sam zarađivala - otkrila je Sofija.

