Talentovana mlada nada srpske pop scene Doroteja Egarić - Dora predstavila je svoj prvi singl „Pored tebe“, emotivnu pop baladu koja nosi snažnu poruku o slobodi, ljubavi i unutrašnjem miru.

Pesma je nastala u saradnji sa kantautorkom Hristinom Vuković, a kako Dora ističe – na ovu numeru je čekala pune dve godine, „Kao da je znala da mora da dođe baš sada, kad sam konačno spremna da ispričam svoju priču“, rekla je.

Produkciju, aranžman, miks i mastering potpisuje Filip Jonathan, dok je spot sniman na prelepim Zagajičkim brdima, u režiji Prymea, uz vizuelnu podršku kreativnog tima Vichyus 7Edge i Pryme.

„‘Pored Tebe’ je moj susret sa snagom ljubavi — onom koja ne guši, nego oslobađa. Shvatila sam da nije samo priča o dvoje ljudi, već i o onom unutrašnjem miru i slobodi kada znaš da nisi sam. Pesma je dugo čekala svoj trenutak i sada sam spremna da je podelim sa vama” , ističe Dora.

Ova umetnica već je prepoznata i van granica Srbije – finalistkinja je prestižnog Unsigned Only Music Competition, dobitnica priznanja na Intercontinental Music Awards i brojnih drugih muzičkih nagrada, kao i učenica čuvene muzičke mentorke Cheryl Porter. Dora veruje da muzičari nemaju plan B, jer muzika nije izbor – to je život.

Pesma „Pored Tebe“ dostupna je na svim digitalnim platformama, a spot možete pogledati na YouTube-u kanalu Magic recordsa.