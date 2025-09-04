Slušaj vest

Poslednjih dana medijsku pažnju su privukli Kristijan Golubović i Kristina Spalević svojim raskidom, međutim korisnici društvenih mreža smatraju da je u pitanju velika obmana, kako bi skrenuli pažnju na sebe

Kristina Spalević Foto: Pritnscreen

Kristina se oglasila na svom Instagramu i pokazala da se zbog stresa kroz koji prolazi suočila i sa zdravstvenim problemom. Snimkom svog lica i jednom rečenicom odgovorila je na prozivke.

- Osuđena sam da idem po emisijama kao neka karakondžula. Više sa ovim herpesima... To mi je izašao herpes na usnama od foliranja za Elitu- rekla je Kristina uz malo ironije

Oglasila se Kristina Spalević Izvor: Instagram/kristina_spalevic

Otkriveni

- Ja im ništa ne verujem. Samo su dobro izrežirali zbog rijalitija. Kristijan sve smisli da bi dobro naplatio ulazak u rijaliti. Sve je već viđeno- samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Do razlaza je navodno došlo kada je Golubović je otkrio da se sažalio na buduću učesnicu "Elite 9", te da je primio u stan jer nije imala gde da oboravi do početka nove sezone najgledanijeg rijalitija u Srbiji.

Drži do sebe

Kristina je otkrila svoju stranu priče i detalje razlaza.

- Kristijan i ja smo u korektnom odnosu. Komuniciramo što se tiče dece. Piše on meni i što se tiče svega, mislim da ni sam ne veruje da je sve otišlo ovako daleko, kao što jeste, to niko nije očekivao, nismo ni mi sami. Ne želim od svog života da pravim cirkus, ne kupujem kartu za Elitu. U princpu u korektnim smo odnosima, ne bijemo se, ne ljutimo se, nema skandala.

- Najviše je uticalo na razvod, Kristijanov jezik i to što sam ja za devet meseci imala mir, mnogo sam se trudila oko njega, oko dece, to zna ceo svet, imam utisak da se sav moj trud ili bilo šta što ja učinim nekako osporava ili umanjuje i to je počelo da me jako frustrira. Gledali su ljudi Kristijanovo učešće u rijalitiju znaju da je težak i džangrizav čovek, koliko god ima ljubavi neko možda ne može zauvek da trpi. Mislim da generalno ne treba trpeti. To je bio okidač. Mnogo svađa, mnogo ružnih reči svakako, nerazumevanja, on je bio nezadovoljan. Zgrozila sam se kada sam čula neke njegove izjave - rekla je ona.

