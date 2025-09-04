Slušaj vest

Uspravljene na belom kamenom postamentu, dve gitare od crnog mermera sa čeličnim žicama, vide se još sa dna parkinga Čačanskog gradskog groblja. Gitare su replika Borinih instrumenata od kojih se veći deo života nije odvajao.

Od pre nekoliko dana, brojni fanovi grob Bore Đorđevića upravo po njima prepoznaju.

- Došao je pre dve godine u Minhen, tamo smo bili na njegovom koncertu. Predivan je koncert bio i nikada ga neću zaboraviti. Šteta što je to bio jedini koncert na kom sam bio, ali opet mi je drago da sam uspeo i to da doživim - kaže Aleksandar Tomašević, Borin fan iz Minhena.

Foto: Kurir Televizija

Otac i dva sina, osim što slušaju rok, imaju i svoj rok bend koji često u Nemačkoj izvodi pesme Riblje Čorbe. Iako su u Srbiji tek u prolazu, odavanje pošte legendi i poseta Čačku, ni jednog trenutka nisu dovedeni u pitanje.

- Ja sam roker kao i moj otac. Roditelji su uvek puštali snimljen CD od Riblje Čorbe. Ja ga sada i dalje još puštam i na Spotfaju i na Jutjubu - rekao nam je Stefan Tomašević, Borin fan iz Minhena.

Prijatelji slavnog kantautora iz Čačka protekle godine su najčešće posećivali njegovu večnu kuću. Uz pivo i dosetke prisećali se dana i decenija koje su proveli zajedno.

Foto: Kurir Televizija

- Nekako imam utisak da je sad tuga jača i sigurnija. Na početku nismo bili ni svesni svega, znate. Ovde je bilo preko 3000 ljudi pa ko sve nije došao i onda čovek nije ni svestan tih brzih događaja. Sad kako ide lepo vreme, čim dođemo na ovaj grob onda mi toliko depresivno deluje i još više se rastužimo - kaže dr Prvoslav Savić, Borin prijatelj iz Čačka.

Po broju dogorelih sveća, ostavljenih limenki piva, bajkerskih obeležja i drugih predmeta, Borini prijatelji znaju da fanovi svakodnevno svraćaju na njegov grob. Gitare u mermeru i za njih su iznenađenje, jer se ne razlikuju od pravih, onih Borinih.

Foto: Kurir Televizija

- Prvo sam prišao da vidim da su prave gitare. Pomislio sam da su gitare prave za sviranje. Nisam uopšte pretpostavljao da je to tako dobro napravljena kopija od mermera, to je nešto neverovatno. Kad sam video čivije i kad sam video žice, ja sam bio prosto bez reči. Mislim da sam ga mnogo dobro poznavao i mislim da je upravo ovako zamišljao svoj grob - rekao je Aleksandar Dimitrijević, Borin prijatelj.

Podsećamo, Bora Đorđević je prilikom svog poslednjeg nastupa u Čačku, kada je taj grad bio nacionalna predstavnica kulture, pred nekoliko hiljada Čačana ostavio amanet da bude sahranjen u rodnom gradu na padinama Jelice. Iste večeri je izveo i pesmu Dve gitare.

