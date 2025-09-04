Slušaj vest

Maja Marinković jedna je od najpoznatijih i najplaćenijih rijaliti zvezda. Važi za jednu od najfatalnijih devojaka na javnoj sceni, ali nije oduvek izgledala kao sada.

Naime, ona Maja iz ''Zadruge" i danas nisu ista osoba, bar kada je izgled u pitanju.

Transformacija

Iz sezone u sezonu, Marinkovićeva izgleda drugačije, a njene transformacije su neverovatne. Iako je tokom svog prvog učešća u ''Zadruzi'' isticala kako je ponosna na sebe i svoj izgled, ubrzo je sve što je pričala palo u vodu, te je otišla na potpuni remont.

Ovako je Maja izgledala nekada:

1/10 Vidi galeriju BRADA, OČI, USNE, GRUDI, NOS, ZUBI, JAGODICE: Da li ima nešto što Maja Marinković nije OPERISALA? Za 3 GODINE ŠOK TRANSFORMACIJA Foto: Pritnscreen, Printscreen

Pričalo se da je na plastične operacije ćerke, Radomir Taki Marinković pukao čak 30.000 evra.

Naime, Maja je uradila usta, zube, grudi, jagodice, pozadinu, trepavice, nos, obrve, takozvane ''mačije oči'', a izvadila je i rebra kako bi bila mršavija. Njene stare fotografije ponovo se šeruju po društvenim mrežama, a komentari su razni.

"Najbolja riba na Balkanu", "Crna mamba", "Ne liči na sebe", "Promenila lični opis", "Plastična lutka" i mnogi drugi.

Otac najveća podrška

Marinkovićeva je uvek sa ponosom isticala da je promenila sve što joj se nije dopadalo, a jednom prilikom je i njen otac Taki Marinković dao svoj sud.

- Pre nekoliko godina platio sam joj grudi, usne i tetovaže. To me je koštalo 10.000 evra. Lepota je skupa! Sada sama zarađuje, pa je dala novac za operaciju nosa, porcelanske zube koji su je papreno koštali, ali i sve drugo što je želela da promeni na sebi.

Ovako Maja izgleda danas:

1/14 Vidi galeriju Ovako Maja izgleda u minijaturnom bikiniju Foto: Printskrin/Instagram

Povećala i zadnjicu

Starleta je estetskim operacijama promenila je lični opis, a ugradila je i silikone u zadnjicu.

- Javljam se da vas obavestim kako je protekla operacija. Sve je prošlo u najboljem redu. Hvala puno mojim pravim prijateljima. Ja sam odlično, rezultati su fantastični - rekla je ona, dok je ležala na stomaku, pa onda kameru okrenula ka pozadini u koju je ugradila 500 kubika silikona.

Prvim zahvatom nije bila zadovoljna, te je otišla na još jedan gde je ugradila još materijala.

Ulazi u Elitu 9

Maja Marinković uveliko se sprema za devetu sezonu rijalitija koji joj je promenio život iz korena.

Maja će Cara prijaviti policiji zbog sajber nasilja Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Nedavno je otkrila šta iskreno misli o ostalim učesnicima koji su kao i ona nedavno potpisali ugovore.

- Za Elitu se već uveliko spremam, vidim da je i Marko Janjuš stigao na proslavu, u super smo odnosima, bićemo u Eliti cimeri, prošlo je toliko godina od ljubavnog odnosa, sada možemo da budemo prijatelji, stare vatre se neće rasplamsati - rekla je Maja Marinković, te otkrila šta misli o pomirenju Filipa Cara i Aleksandre Nikolić.

O Filipu i Aleksandri

- Filip Car me ne zanima, to je njihova stvar, ružnu prošlost sam ostavila iza sebe, ne bih dala na značaju osobama koje ne postoje. Ne ulazim sa ciljem da nađem ljubav, ali s obzirom da ću biti tamo deset meseci, nikad se ne zna - bila je iskrena Maja, pa dodala:

Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

- Ne bavim se životom Aleksandre Nikolić, život mi je ispunjen, ako me bude provocirala zna se kako će da prođe u kući Elite 9. Što se tiče Slađe Poršeline, nju ne poznajem, mogu da joj dam 20 dinara da je počastim, neću da se spuštam na šatorski nivo, ispod časti mi je da je komentarišem - rekla je Marinkovićeva za Alo.

Ovako Maja uživa u noćnom provodu: