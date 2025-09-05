Slušaj vest

Pored muzičke karijere, pevačica Džejla Ramović rešila je da se oproba i u glumačkom svetu.

Naime, pevačica je na svom Instagram nalogu obavestila svoje fanove fanove da je rešila da će se oprobati kao glumica.

Džejla Ramović na snimanju filma Foto: Preent Screen

- Septembar je u znaku novih početaka i izazova. Snimanje filma “Pisma snova” je zvanično počelo, a s njim i moja prva uloga ikada. Napisala je pevačica.

Džejla o dečku

Pevačica je poznata po tome da mnogo malo govori o svom privatnom životu, ali izgleda da je pred nastup u Beogradu bila odlično raspoložena pa je novinarima konačno odgovorila na pitanje o emotivnom odnosu i njenom partneru Bojanom Cvijetičaninom, frontmenom grupe "Jocker out". Džejla je nedavno diplomirala na fakultetu u Barseloni, a medije je zanimalo koliko je njen partner ponosan na nju.

- On je bio tu sa mnom u Barseloni. Naravno da je ponosan. Bilo je super. Cela moja porodica i najbliži su bili ti. I mimo tog diplomskog smo proveli sjajne zajedničke trenutke.

O navodnoj aferi sa Marijom Šerifović

Kružile su priče o njenoj navodnoj aferi sa pevačicom Marijom Šerifović o čemu ona javno nije govorila. Nakon dužeg vremena, Džejla je progovorila na tu temu.

- Vodim se time da ništa ne demantujem, međutim, sada kada bih vratila vreme mislim da sam mogla drugačije da postupim. Te priče su samo lično meni naštetile, zato što ja nisam znala kako da se nosim s tim u tom trenutku, jer meni je to sve bilo novo – rekla je Džejla za domaće medije, pa nastavila:

- Sada kada vratim vreme, možda bih volela drugačije negde u nekim trenucima da postupim, da se više zauzmem za sebe, jer mislim da nisam zaslužila to od strane medija u tom trenutku, jer je to ono, takva glupost. Baš je uzelo maha. Uzelo je maha i nikada nije prestalo. I nije mi drago ni sada što pričam o tome jer sam mislila, ne želim da se objašnjavam, ali sve je okej. Mislim, ljudi su iskoristili tu situaciju – bila je iskrena Džejla Ramović.

Džejla Ramović sa sestrama: