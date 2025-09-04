Slušaj vest

Ela Dvornik ovih dana otkrila je kako su ona i Čarls Pirs dogovorili starateljstvo nad decom.

– Ne žive sa mnom. Imamo podeljeno starateljstvo, za sada. Ali sutkinja je odredila privremenom merom da devojčice žive s tatom u našoj porodičnoj kući u Istri. Ja sam podstanar u Novom Zagrebu – istakla je influenserka.

Ono što je mnoge šokiralo jeste informacija da Ela i Čarls sedam dana u nedelji žive zajedno s decom.

Pod istim krovom

- Ovo je najveći apsurd ikada, ali čisto da znate da i to postoji. Kad je mojih sedam dana, ja ih provodim u istoj kući s bivšim suprugom i ćerkama. Dakle, sedam dana živimo svi zajedno svake druge nedelje, srećna porodica. Mogu da se rugam ovome jer ni meni ni njemu to nije drago, ali tako su odredili – pojasnila je.

Kuća Ele i Čarlsa našla se u medijima poslednji put krajem 2023. godine nakon što je otkriveno da je predmet spora između njih. Naime, mesec dana pre nego što su potvrdili da se razvode, Čarls je tužio tužio Elu Dvornik zbog udela u kući u Balama, čiji je ona jedini vlasnik.

– Zabeležuje se spor radi utvrđenja i podele bračne tekovine – stoji u zabelešci.

1/10 Vidi galeriju OVAKO IZGLEDA KUĆA OKO KOJE RATUJU ELA DVORNIK I NJEN BIVŠI MUŽ! Foto: Printscreen/Instagram

Kuća ima 124 kvadratna metra, a dvorište 551 kvadratni metar, odnosno ukupna kvadratura iznosi 675 kvadratnih metara.

Ela je s pratiocima često delila enterijer njihovog doma, a jednom prilikom pokazala je svoj impresivni ormar.

– Razmišljam već duže vreme da raščistim ormar jer ima svega i svačega i nadam se da mi možete pomoći. Ovo je jedan deo mog ormara, tu ima svega i svačega, bukvalno ima stvari koje još uvek imaju etiketu. Neke stvari sam kupila, neke sam dobila. Ovo je moj drugi deo. I ima još toga po fiokama, drugim vešalicama i tako dalje. I sad razmišljam da prodam dosta te robe i da poklonim te novce nekoj humanitarnoj organizaciji zato što stvarno želim da raščistim ormar – rekla je tada dok je snimala sadržaj ormara.

Podsetimo, Ella se s tadašnjim suprugom i dvema ćerkama pre pet godina preselila u Istru, a bivši par je kuću u istarskim Balama kupio nakon skoro celog života provedenog u Zagrebu. Iako je bila izuzetno srećna što je s porodicom pronašla novi dom, ćerka pevača Dina Dvornika priznala je da joj je bilo teško da se odvoji od zagrebačkog doma.

1/7 Vidi galeriju Ela i Dino Dvornik Foto: Print Screen, Privatna Arhiva

– Možda me najviše boli činjenica da kao menjam prebivalište iz Zagreba. Mesto gde sam se rodila, odrasla i provela ceo život. Znam da ću dolaziti u Zagreb svake nedelje i da se selim bukvalno dva sata dalje. I da sam živela u drugim državama i gradovima, ali nekako znam da je ovo sada za stalno i dugotrajno. Više mi na ličnoj karti neće pisati PU Zagrebačka. Baš sam drama queen sada! – priznala je tada Ella.

Mnogi su tada komentarisali kako su mislili da će im nova kuća biti više u istarskom stilu i da je premoderna za Bale, a Ella je na takve komentare imala jednostavan odgovor: – Je, jako je bezvezna, ali rešićemo to uskoro.

Kuću kupili pola-pola

Ela i Čarlk nekretninu su kupili pola-pola – pola na kredit, pola u gotovini.