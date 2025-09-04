Slušaj vest

Dalila Dragojević već neko vreme živi u Americi sa svojim dečkom Markom, a na Instagramu redovno objavljuje sadržaj iz privatnog života.

Proslavila rođendan

Dalila je proslavila svoj divan dan, ali i otkrila šta je sve dobila od partnera. Na Instagram nalogu pohvalila se poklonima, a ako je sudeći po fotografijama, sve je brendirano i skupo.

Bivša rijaliti učesnica pohvalila se i Rolex satom, ali i atmosferom sa proslave rođendana.

Prodaje kuću

- Dalila hoće da proda kuću u Šepku, zvrji prazna a ona ne planira tamo da se vraća. I kad dođe jednog dana u svoj rodni kraj, da obiđe porodicu, neće sigurno biti u toj kući. Taj dom je gradila zajedno sa Dejanom i otkako su izašli iz rijalitija, u kom ga je prevarila, u tu kuću ni on ni ona nisu ušli. Kuća se vodi na njenog oca Husu, Dejan je se jeste javno odrekao ali Huso ne da Dalili da je proda - govorio je nedavno izvor za Informer i dodao:

- Huso se pomirio sa ćerkom, oprostio joj je sve što mu je priredila u rijalitiju, javnu bruku i sramotu, ali i dalje smatra da nije u redu da Dejan ostane bez svog dela nekretnine u koju je ulagao podjednako novca kao i njegova ćerka. On je jedan vrlo pravedan čovek.

Dalilin dečko

Kako su svojevremeno pisali mediji, Marko trenutno živi i radi u Americi, gde se bavi poslovima perača sudova i povremeno nosi nameštaj da bi zarađivao.

- Marko živi već neko vreme u Njujorku i teško zarađuje svoj dinar. On je tamo našao i posao, nosi nameštaj i to mu je glavni izvor prihoda, pored zarade na Tik-toku - rekao je svojevremeno izvor za medije, koji je tada naveo da Dalila svojim novcem plaća dolazak kod njega.

- Dalila sve sama plaća. Sada je otišla kod njega od svojih para, ne treba na nju ništa da troši. Ona je samostalna i ima dovoljno para da sve to priušti. Uživaju u ljubavi i srećni su - zaključio je pomenuti izvor.

