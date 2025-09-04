Slušaj vest

Nevena Božović uživa u ljubavi sa pilotom iz Crne Gore, Nikolom Ivanovićem.

Ljubavni par je dobio dvoje dece, a kako mnogi kažu, vode život kao iz bajke.

Ljubavna priča

Nevena i Nikola su se upoznali 2017. godine u Budvi u njegovom kafiću.

Ivanović nije samo vlasnik lokala, već i hotela u kojem danas žive.

Zgodni pilot koji je ukrao Nevenino srce može se pohvaliti mnogobrojnim talentima, a ono što je zajedničko ovom zaljubljenom paru jeste i ljubav prema muzici.

Osim toga što je muž Nevene Božović često u vazduhu, on se podjednako dobro snalazi i na kopnu i na vodi gde voli da provodi slobodno vreme.

- Veza sa Nikolom je nešto dragoceno što mi se desilo, i zaista sam srećna. Ovo je prvi i poslednji put da ću pričati o emotivnom životu, a što se tiče prethodnih muškaraca sa kojima su me povezivali, to sam uvek demantovala i nema potrebe da se pravi velika fama. Privatnost je nešto što je samo moje i tako treba da ostane. Ne mogu da kažem da je krijem, ali i ne potenciram, jer ne treba po tome da me prepoznaju - rekla je ona tada za medije, a sve ostalo što je usledilo je bajka.

Luksuzni život

Na poslednjem spratu hotela nalazi se luksuzni restoran, te pevačica ne mora da brine o ishrani i kuvanju.

- U prizemlju hotela nalazi se kafić u kojem Nevena i Nikola svakog jutra piju kafu. Tu vole da sede sa prijateljima, a česti gosti su im i Nevenini roditelji. Svaki put kada su u Budvi, njeni roditelji odsednu u Nikolinom hotelu - ispričao je njihov prijatelj svojevremeno za Blic.

Kada je naš teniser Novak Đoković boravio u Crnoj Gori, posetio je upravo ovaj hotel.

- Đokovići su dugo prijatelji sa Nevenom i njenom porodicom. Novak je na primorju odlučio da pređe iz smeštaja u kom je bio u hotel koji je u vlasništvu Nevene i Nikole, jer u sklopu istih imaju tereni kakvi mu odgovaraju. Određeno vreme su proveli tu, pa su se odatle uputili direktno na aerodrom i u Pariz - govorio je izvor ranije.

"Obožavam Budvu"

Jednom prilikom pevačica je otkrila da joj se oduvek dopadao život u Budvi.

- I pre nego što sam se udala, znala sam da u Budvi svake godine provedem tri ili četiri meseca, i leti i zimi. Imam tamo mnogo prijatelja i prija mi manji grad. Moj posao je često veoma naporan, stalna snimanja, mnogo obaveza, mediji i umorim se. U Budvi imam vremena da stvaram, da pišem, tamo imam inspiraciju jer imam vremena i mnogo je mirniji život u manjem gradu - navela je pevačica.

