Slušaj vest

Aleksandra Prijović se porodila juče, 3. septembra i na svet je donela devojčicu Ariju.

Sinoć je u jednom poznatom beogradskom restoranu priređeno slavlje u tu čast, gde su se okupili članovi porodice i najbolji prijatelji, dok je za mikrofonom bio pevač Adil.

Inače, Aleksandra Prijović je pre porođaja bila u medijskoj ilegali i već neko vreme nije radila.

Zarađuje i kad ne radi

Ipak, publika, naravno, nije izgubila interesovanje za nju i njene pesme, koje su već godinama veoma slušane, posebno na platformi Jutjub.

Foto: Printscreen

U prilog tome svedoči i činjenica da je na svom Jutjub kanalu za 12 godina uspela da premaši brojku od čak milijardu pregleda.

Inače, kao što je poznato, zarada od Jutjuba u proseku iznosi od 800 do 1.200 evra na milion pregleda, pa se prostom računicom dolazi do iznosa od preko milion evra zarade samo od ove platforme, ne računajući ostale striming servise, kao što su Spotifaj i Dizer, na kojima je Aleksandra Prijović takođe vrlo slušana.

Od cifre se vrti u glavi

Takođe, u medijima se krajem prošle godine pisalo da je Prija tokom turneje "Od istoka do zapada", od septembra 2023. do decembra 2024. godine, održala 63 koncerta širom regiona, Evrope i Amerike i zaradila čak 1.890.000 evra.

Nedavno se pisalo o tome da poslednjih godina većina muzičara posluje preko firmi ili preduzetničkih radnji jer je država Srbija pooštrila kontrole za pevače po pitanju prijavljivanja i plaćanja poreza.

1/6 Vidi galeriju Aleksandra Prijović na koncertu u Beogradskoj areni Foto: Aleksa Savulov

Aleksandra Prijović je za 2024. prijavila ukupne prihode od 1.750.000 evra. Koncerti su joj doneli odličnu zaradu, ali je imala i velike rashode, ukupno 1.183.700 evra. Bar je tako prijavila Agenciji za privredne registre.

To znači da je nakon svega Priji navodno ostala neto zarada oko 477.000 evra.

Ime bebe

Ponosni roditelji su za svoju naslednicu izabrali ime Aria.

Arija ili Aria je uobičajen naziv u persijskom govornom području i Indiji. Njegovo značenje je "plemenito", "časno" ili "čisto".

U Evropi, ime Aria je takođe žensko italijansko ime, a prevodi se kao "zrak". Varijante imena su Ariana, Arian, Aryan, Arya.

Porodila se Aleksandra Prijović Foto: Shutterstock, Petar Aleksić

Sasvim je sigurno da su ponosni roditelji za svoju princezu birali ime koje se može prepoznatu svuda u svetu, ali su očigledno vodili računa i da bude u skladu sa imenom brata Aleksandra, čije ime takođe počinje slovom A. Takođe ovo ime ima i značenje "zvuk" opšte poznato muzičarima, kakvi su Aleksandra i Filip.

Sobica za princezu odavno spremna

Kako je izvor za medije svojevremeno otkrio, čim je saznala da je u drugom stanju, Prija je krenula sa opremanjem sobe za bebu. Ona je angažovala poznatog dizajnera nameštaja iz Italije, kako bi uradio komade nameštaja po njenoj želji.

Prijovićka je bila široke ruke, pa za opremanje sobe iskeširala čak 10.000 evra.

1/9 Vidi galeriju Prija stigla na koncert Jelene Rozge u nikad elegantnijoj odevnoj kombinaciji. Foto: ATA images

Stvari za bebu su papreno skupe bile zato što je u pitanju sve ručni rad, plus su stvari morale iz Italije da stignu za Srbiju, ali to njoj nije predstavljalo problem jer je tačno znala šta želi.

Kurir/Telegraf

Ovako je izgledala proslava rođenja Prijine ćerkice Arije: