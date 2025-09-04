Slušaj vest

Na današnji dan, prošle godine u podne je prestalo da kuca srce rok legende Borisava Bore Đorđevića. Legendarni roker je po sopstvenoj želji sahranjen u rodnom Čačku, a njegov grob gotovo svakodnevno posećuju fanovi, prijatelji i poznanici.

Gost "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji koji je oživeo sećanja na Boru Čorbu bio je Zoran Dašić Daša, iz grupe "Legende".

- Moj prvi utisak je zar je prošlo godinu dana, kao da je otišao pre par meseci. Često mi pada na pamet, a što se tiče njega, prvo bih rekao da se čovek pamti ne o tome šta je želeo ili planirao, već šta je ostalo iza njega. Vreme će tek da pokaže koliko je toga ostalo iza njega jer su tu par stvari koje su po strani. Imao je nekoliko faza u životu. Prvo je bio obožavan i voljen, a nakon toga je malo bio kritikovan samo jer je uvek govorio ono što je mislio. Bio je svoj. Više puta sam mu govorio da bi možda morao malo diplomatski, kao drugi muzičari, da pristupi nekim temama - započeo je Daša, pa nastavio:

- Međutim, taj njegov duh ga je navodio da kaže ono šta misli bez kočnice, a to mu je napravilo i pojedine štete. Kada se sve sabere, vreme će pokazati njegovu veličinu. To je bila hrabrost, pogotovo 90-ih kada su svi bili za Slobu, on je iznosio kritike. On je bio jedan od prvih koji je vratio poeziju u našu popularnu muziku.

Dejan Ćirković Ćira je za "Puls Srbije" dao komentar o godišnjici smrti Bore Đorđevića:

- Sećam se prvog susreta, znam ga jako dugo, nekih 40 godina. Prvo sam ga upoznao dok je pokojni Rajko svirao gitaru, tek sam došao u Beograd, bio sam dete, tu sam ga upoznao prvi put sa nekim drugarima. Posle toga, neki muzički susret je bio kada sam bio u grupi Ritam srce, pa smo gostovali u Evropi kada i on. Većinom je išao sam, ne sa grupom, malo je pevao, čitao tekstove, pričao viceve... Imam dosta snimaka iz tog perioda na starim trakama. Otišao je Bora, pa moj kum Popović, to su legende koje nas nikada neće napusitit, Bora je ostavio ogroman broj pesama i poezije.

