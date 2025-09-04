Slušaj vest

Ana Nikolić danima je u žiži javnosti zbog turbulentnog odnosa sa Goranom Ratkovićem Raletom.

Nakon što ga je prijavila za nasilje, Rale je dobio zabranu prilaska od 30 dana.

Početak karijere

Ana Nikolić je jedna od omiljenih pevačica na estradi, a pored posebne emocije u glasu, oduvek se isticala izvajanom figurom.

Kada se prvi put pojavila u javnosti smatrali su je najzgodnijom, a titulu "najbolje ribe" nosila je dugo. Vrcava, raspoložena i vična u plesu, osvojila je srce publile i nizala hitove koji se pevaju i dan danas.

1/17 Vidi galeriju Ana Nikolić nekad i sad Foto: Kurir, Printscreen, Kurir štampano

Brutalan izgled

Nastup na tadašnjoj "Beoviziji" zauvek joj je promenio život u profesionalnom smislu, a pesma "Romale, romali" iako nije pobedila, na domaćoj estradi postala je vanvremenski hit.

Ana je tada dosegla vrhunac plesačkog umeća, a o tom nastupu govori se i danas. Lagana haljina sa golim leđima istakla je sve njene obline, ali i izvajane noge po kojima je oduvek bila poznata.

1/14 Vidi galeriju Ana Nikolić Beoviija 20006. Foto: YouTube/Ana Nikolić

Borba sa kilogramima

Ana je izgledala besprekorno sve dok nije zatrudnela, a nakon porođaja neko vreme je kuburila sa kilogramima, ali ih je uspešno pobedila i potpuno se tranformisala.

Vratila je mladalačku liniju i ponovo zavladala estradom.

Buran ljubavni život

Ana je nakon razvoda od repera Raste i dalje ostala jedna od najpoželjnijih žena iz javnog sveta, a prvu vezu koju je ozvaničila i priznala javnosti jeste upravo sa Raletom. Nikada nisu krili da im je odnos turbulentan, a kako je sama nedavno navela, ljubav nije opstala.

1/8 Vidi galeriju Ana Nikolić Foto: Printscreen/Youtube, Printscreen, Damir Dervišagić

Nikolićeva nastavlja da ređa hitove, a i danas izgledom mami uzdahe muškaraca.

Ana Nikolić se javno obratila bivšem partneru Raletu: