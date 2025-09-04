Slušaj vest

Nakon dugog isčekivanja, konačno je održana i prva audicija za muzički šou program "Pinkove zvezde", a članovi žirija potrudili su se da zablistaju pred ogromnim brojem kandidata i medijskih ekipa.

I dok je suparnički tabor u "Zvezdama Granda", makar u modnom smislu, manje-više prošao kao bos po trnju, red je da se Kurirov modni žiri pozabavi i stajlinzima žirija koje ćemo uskoro gledati na Pinku.

Naši komentari slede u nastavku:

Od regionalne šoubiz majke, ništa manje se nije moglo ni očekivati. Kad pomisliš da je sve već viđeno, Karli se potrudi da nas iznenadi i ostavi bez teksta.

Dragi ženski članovi žirija "Zvezda Granda", ovo je kostim i samopouzdanje koje neko treba da poseduje da bi ovo izgledalo mega i svetski, a ne jeftino i vulgarno. Dakle, odmah na početku jedan savet pevačicama: Osim ako niste JK, da vam ovako nešto ni slučajno nije palo na pamet da probate kod kuće i ovako se pojavite u javnosti! Bilo bi osuđeno na tešku propast!

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša na audiciji Pinkovih zvezda Foto: Boba NIkolić, Boba Nikolić

Jelena je ovim ludilom od stajlinga i svojim izgledom na audiciji, zadala domaći zadatak mnogima i to ne samo u regionu već i na svetskom nivou. Spektakularni revijski "mugler" kostim prelepe boje od "tričavih" 2.000 evra, stoji joj kao saliven, iako samo ona zna kako je izdržala u njemu skoro 10 sati na snimanju. Ali, lepota mora da boli. Sandale sa ogromnom platformom su dodatno izdužile njene savršene noge.

Karli zna da bi sa ovakvim autfitom sve drugo bilo previše, pa je od nakita ponela samo svoju omiljenu "kartije" narukvicu, a sa zvezdicama u kosi na suptilan način je aludirala na takmičenje u kome se našla kao članica žirija. I na sebe, zvezdu broj 1! Kosa je magična, kao i mejkap. Spejs-šatl diva Karli kao da je došla direktno sa snimanja filma "Peti element". Na JK zaista nikada ništa ne može biti previše ekstravagantno. Bombetina! Ako je ovo bio autfit za prvo snimanje, možemo da zamislimo šta nas tek očekuje do juna. Mega!!!

2. Viki Miljković

Viki bi se sa ovim cvetnim stajlingom, estetski više uklopila u "Zvezde Granda" nego ovde.

Ipak, moramo joj odati priznanje da je poslušala naš modni savet koji smo joj dali kad smo ocenjivali njen stajling na kraju njene poslednje sezone u žiriju ZG. Tada smo istakli da ona mora da zaboravi na mini haljine, koje jednostavno nisu za nju. Očigledno nas čita i bravo za nju.

Ali, Miljkovićeva uvek negde omaši: nekad u kroju, nekad u materijalu, a sad u dezenu. Dužina haljine je dobra, ali ovi cvetovi i nevešt pokušaj fejk "dolče i gabana" estetike nisu za nju jer je u bokovima čine krupnijom nego što zaista jeste. Verovatno joj je za ovaj stajling i cvetove inspiracija bila Senidah sa naslovne strane jednog magazina. Ali da je umesto ovog šareniša izabrala nešto jednobojno, to bi delovalo mnogo bolje. I Viki mora da zaboravi na bretele i gola ramena jer nema ruke za tako nešto. Grudi samo što ne ispadnu, mora i o tome da vodi računa. Frizura joj je pristojna, cipele su okej, ali sve pada u drugi plan od previše boja.

1/8 Vidi galeriju Viki Miljković u Pinkovim Zvezdama Foto: Boba Nikolić

3. Zorica Brunclik

Zorica fura svoj jedinstveni stil i tu joj niko ništa ne može zameriti.

Boja i forma odela su vrlo zanimljivi i nešto što nismo imali prilike da često vidimo kod nje. Lepo je to ona iznela i oversajz kroj joj iznenađujuće dobro stoji.

Naočare kao aksesoar su se super uklopile u celu priču, ali favorit su nam ove bele "manolo blanik" cipele, koje je nosila i na svadbi veka u Krnjači krajem juna. Ovaj model cipela bio je omiljen i čuvenoj Keri Bredšo iz hit serije "Seks i grad". Pametna investicija. Kosa, kao i uvek kad je Zorica u pitanju vrlo negovana i sveže ofarbana. Svaka čast na upornosti.

1/6 Vidi galeriju Zorica Brunclik zablistala u Pinkovim Zvezdama Foto: Boba Nikolić

4. Dragan Stojković Bosanac, Dragomir Despić Desingerica i Ognjen Amidžić

Kao i u "Zvezdama Granda", muškarci su i ovde super dosadni kad je stajling u pitanju. Bosanac je na audiciji izgledao kao neki tinejdžer. Izgleda da kompozitor i producent živi svoju drugu mladost.

Pobedile su "Najk" patike, koje kao da je pozajmio od Desingerice. Despić u crnom od glave do pete kao da je krenuo na pogreb, jedno veliko ništa. Ognjen je imao dobre "Tom Ford" naočare, sve ostalo je pakao. Sa ovim podignutim nogavicama na uskim pantalonicama izgleda kao gej fudbalerčić koji je ostao zarobljen u 2010. godini. Užas.