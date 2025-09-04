Slušaj vest

Javnost je zabrinula vest da je Halid Bešlić poslednjih nedelja u bolnici zbog zdravstvenog stanja. Pevačeve kolege svakoga dana dele njegove fotografije na društvenim mrežama i pružaju mu moralnu podršku. Među njima su Branka Sovrlić, Lepi Mića, Sanja Maletić, Goga Sekulić, Stanojka Mitrović Ćana.

Ostavio neizbrisiv trag u srcima kolega

1/5 Vidi galeriju Pevač je omiljeni kolega Foto: Printskrin, Marina Lopičić, Printscreen/Paparacco Lov, Printscreen Pink

I u dobru i u zlu

- Podrška ljudskoj i pevačkoj gromadi! Ovog čoveka vole od Vardara do Triglava, nimalo slučajno. Imala sam čast i zadovoljstvo nastupati sa Halidom Bešlićem! Zaista je jedinstven, potpuno pristupačan publici i kolegama i svima koji mu se obrate. Toliko hitova, popularnosti, a toliko to lepo, pristojno i jednostavno nosi.Neki ljudi posle jednog hitića ne poznaju, ne pozdravljaju, gledaju sa visine, a on se uvek šeretskim osmehom prvi javlja i prvi pozdravlja. E, to su veličine, ljudine- napisala je Ćana na društvenim mrežama.

Prijatelji i kolege

1/5 Vidi galeriju Pevač je uvek bio kolegijalan Foto: screenshot pink tv, Antonio Ahel / Ata Images, Ata imagas, Petar Aleksic/Kurir, Dragana Udovičić, ATA images

Poslale snažnu poruku

I njena koleginica Sanja jedva čeka da Halid izađe iz bolnice.

- Od sveg srca želim dragom Halidu, kao roditelju, kao bratu, kao najmilijem da pobedi u velikoj bici koju vodi. Da ozdravi. Voli te drugarica i moli se za tebe - istakla je ona.

Prisetio se lepih dana

Lepog Miću dele samo lepa sećanja koja je podelio sa

- Bešlića poznajem od početka osamdesetih godina. Imali smo iskreno i prijateljsko druženje. Bili smo dobri prijatelji i drugari, mišljenje o njemu i dan danas nisam promenio. Imam najlepše moguce mišljenje o njemu kao čoveku i umetniku. Mnogo mi je drag i mnogo ga volim. Jako mi je teško pala vest kad sam cuo da je bolestan, nije mi dobro. Nisam se cuo sa njim 30 i nešto godina. Život nas je odveo na dve strane, on jednim, a ja drugim putem, ali to nije uticalo na mene da mislim nešto loše o njemu- rekao je učesnik rijalitija.

Goga se odlučila da podeli Halidovu fotografiju i da ga kruniše za estradnog kralja, a poruku podrške poslala je i Zorica Marković.