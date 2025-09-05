Slušaj vest

Milica Pavlović iz godine u godinu ostvaruje sve zacrtane ciljeve i postavlja nove. Uspešni koncerti su iza nje, a trenutno promoviše svoj koncertni film koji je oduševio fanove. Sprema se i za egzotičnu destinaciju-Bali gde će da odmori i napuni baterije za nove radne pobede. Pred put, Milica je otvorila dušu i dala veliki intervju za medije.

Zadovoljna i ostvarena

Pevačica ne skriva osmeh sa lica



Kako si došla na ideju za koncertni film jer to kod nas do sad niko nije uradio?

- Kao ni dokumemntarni serijal jedne turneje. Ponosna sam na sve što potpišemo moj tim i ja.Nije mi bilo dovoljno samo sedam onakvih koncerata, ni dugometražni serijal od čak pet epizoda, nego kada smo sve to uradili i pre toga saradnik me je pozvao i ja sam mu rekla Slušaj Bijsone radi projekciju u par gradova u Evropi, njenog dokumentarnog filma, ajde dođi da đgledmao kupiću karte. Otišli smo u Zagreb da pogledamo. U jednom momentu je izgovorio "Pa, zašto ti ne bi ovo" i baci mi rovca. Mislim se ovo je svet, kako ćemo mi. Kada se sve završilo bila sam pod utiskom i rekla sam"Ajde da probamo". Hrabro smo ušli u ovo. Ponosna sam jer ostavljamo trag na čemu smo mnogo radili. Kada to izvedete u našoj maloj zemlji onda vam srce bude još veće, dpbra ideja, ispravan i vredan rad dovedu do svetskih priča.

Koliko je finansijski bilo teško izneti?

- Preživeću, zaradiću, vredna sam ne plašim se rada i radim jer volim,. Dokle god je tako neka publika i javnost ne brine sve što znam daću najbolje od sebe.

Da li to znači da su te sniženja obradovala?

- Ja čak ni sniženja sebi ne mogu da priuštim. Super je stvar da se sniženja hrane dešavaju.

Da li ti je neko tražio novac za učešće u tvom projektu od kolega?

- Ne, ali sam imala iskustvo kolege koji mi je otkazao gostovanje na jednom od koncerata dan pre. Svi smo bili šokirani. Po meni je to bilo neopravdano, neprofesionalno i oprostila sam mu. Bio mi je čak i na novogodišnjem mom nastupu, zamalo i da zapevamo na bini. Nemwm gram mržnje prma njemu, ali se poneo neprofesionalno, iznenadio me jer moj tim je pripremao sve što je on želeo d aizvede i jas am jako želela da ta osoba nastupa na jendom od mog koncerta. Razlog nije bio zadravstvene prirode, od mene su saradnici krili i ja sam saznala tek na jednoj od proba.

Muzika joj je sve

Spremna za velike projekte



Šta se desilo sa piarom, je l te napustio? Šta su razlozi o prekidu saradnje?

- Mene niko nije napustio. Pravi su se zadržali i mogu da se pohvalim naročito u poslednjh godinu dana sam ponosna na sve svoje odluke i jesam promenila dosta stvari u životu. Uvek sam ja završavala svoje saradnje. Ti ljudi dok smo sarađivali sve je bilo fenomenalno, a onog momenta kada ja osetim da nije to to, sve kažem u lice, okrenem se i više me ta osoba ne zanima. Ja te precrtam i nema te više u mom govoru, mislima, sistemu, dok sam tu lojalna sam krv ću ti dati, ginemo za projekat, kad te precrtam nema popravnog.

Kako je u privatnim odnosima?

- Oduvek sam takva. Znala sam da se posvađam sa drugaricom i da je više ne primećujem.

Je l Jelena Karleuša jedina koju si precrtala.

- Tu temu danas sada ne bih komentarisal. Sve osobe koje trenutno nisu u mom životu, ne treba da budu, ja uživam i mnogo mi je lepo.

Ana Bekuta pravi koncerte, hoćeš li ići?

- Idem trčećim korakom. Takva jedna naša živa legenda diva, neko ko drži muzički čas, damskog ponašanja, elokventnosti idem jer sam kupila karte i idem drugi dan jer sam prvi dan sprečena. Tu sam da je podržim od sveg srca.

Prijovićka se porodila, da li si čula?

- To je prelepo, neka je sa srećom.

Kada te vidimo na aerdoromu sa rokovnikom, šta se tada sprema?

- Poslednjih pet stranica su pesme. Trenutno ih ima šest ili osam. Spot za novu opesmu smo snimili pre dva meseca. Milo mi je što neke moje kolege pričaju da Milica Pavlović ima dobru pesmu i da jedva čekaju da izađe.



Počele su Zvezde Granda, Pinkove Zvezde Granda da li si bila pozvana da budeš u žiriju.

- Zvanično ne, ali nezvanično čujem da sam u dva šou se raspravljalo da li me pozvati ili ne.



Da li bi ponovo bila u takmičenju Zvezde Granda.

- Ne bih se prijavila za ZG jer taj period kada sam ja bilka kandidat je imao mnogo više prostora nego danas, kada bi se to promenilo možda. Ja navijam za ta vremena jer mi se to dopada jer je fokus bio na kandidatima. Taj način mi se dopdas sada bih bila neko ko zavarava ljude i govori prijavite se, ja nisam imala u tom momnetu, a mnogo je novca potrebno za ovaj posao.