Pevačica Andrijana Radonjić se porodila i dobila je drugo dete sa hrvatskim biznismenom. Lepe vesti je Andrijana podelila na Instagramu i pokazala svoju naslednicu.

Foto: Instagram

- Imam toliko poruka da ni ne znam da li ću svima uspeti da odgovorim pojedinačno. Hvala puno svima na čestitkama - napisala je.

Foto: Instagram

Udata za hrvatskog biznismena

Andrijana se nakon izlaska iz Zadruge udala za hrvatskog biznismena Frana Mikulića. Frano se bavi ugostiteljstvom i u svom vlasništvu ima dva lokala na hrvatskom primorju. Njih dvoje su se na večnu ljubav zakleli i pred Bogom 2023. godine.

Podsetimo, Andrijana i Đekson bili su u vezi 2018. godine tokom učešća u jednom rijaliti formatu.Lifestyle

