Andrijana, koja se proslavila takmičenjem u "Pinkovim zvezdama" i takmičenjem u "Zadruzi", rodila je ćerku
PORODILA SE ĐEKSONOVA BIVŠA BIVŠA! Pevačica hrvatskom biznismenu rodila drugo dete!
Pevačica Andrijana Radonjić se porodila i dobila je drugo dete sa hrvatskim biznismenom. Lepe vesti je Andrijana podelila na Instagramu i pokazala svoju naslednicu.
Foto: Instagram
- Imam toliko poruka da ni ne znam da li ću svima uspeti da odgovorim pojedinačno. Hvala puno svima na čestitkama - napisala je.
Foto: Instagram
Udata za hrvatskog biznismena
Andrijana se nakon izlaska iz Zadruge udala za hrvatskog biznismena Frana Mikulića. Frano se bavi ugostiteljstvom i u svom vlasništvu ima dva lokala na hrvatskom primorju. Njih dvoje su se na večnu ljubav zakleli i pred Bogom 2023. godine.
Podsetimo, Andrijana i Đekson bili su u vezi 2018. godine tokom učešća u jednom rijaliti formatu.Lifestyle
