Pevač Semir Krantić, koji se takmičio u "Zvezdama Granda", nedavno je operisao tumor, a nakon što se oporavio imao je svoj prvi nastup na slavlju.

Semir Krantić, koji se takmičio u Zvezdama Granda, pevao je na jednom slavlju, a tokom celog nastupa sa njim je bio i sin. On je objavio emotivnu poruku na Fejsbuku koja je raznežila mnoge.

Semir Krantić operisao tumor Foto: Printscreen/Instagram

"Sin je celu noć bio uz mene"

- U subotu sam imao prvu tezgu nakon operacije tumora… Bio je to poseban trenutak za mene. Sve je prošlo bolje nego što sam mogao poželeti, rekao je i dodao da je uz njega je sve vreme bio sin.