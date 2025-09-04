ZVEZDA GRANDA OPERISALA TUMOR: Pevač objavom raznežio region: Dete je bilo celu noć uz mene!
Pevač Semir Krantić, koji se takmičio u "Zvezdama Granda", nedavno je operisao tumor, a nakon što se oporavio imao je svoj prvi nastup na slavlju.
Semir Krantić, koji se takmičio u Zvezdama Granda, pevao je na jednom slavlju, a tokom celog nastupa sa njim je bio i sin. On je objavio emotivnu poruku na Fejsbuku koja je raznežila mnoge.
"Sin je celu noć bio uz mene"
- U subotu sam imao prvu tezgu nakon operacije tumora… Bio je to poseban trenutak za mene. Sve je prošlo bolje nego što sam mogao poželeti, rekao je i dodao da je uz njega je sve vreme bio sin.
- Muzika, ljudi, emocija. Ali ono što me najviše dotaklo bilo je dete koje je celu noć bilo uz mene, kao da je osetilo moju energiju i nije se odvajalo. Takvi trenuci podsećaju da vredi boriti se i ići napred. Ne odustajemo,tek sad krećemo još jače.