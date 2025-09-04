Slušaj vest

Pevač Semir Krantić, koji se takmičio u "Zvezdama Granda", nedavno je operisao tumor, a nakon što se oporavio imao je svoj prvi nastup na slavlju. 

Semir Krantić, koji se takmičio u Zvezdama Granda, pevao je na jednom slavlju, a tokom celog nastupa sa njim je bio i sin. On je objavio emotivnu poruku na Fejsbuku koja je raznežila mnoge.

Semir Krantić
Semir Krantić operisao tumor Foto: Printscreen/Instagram

"Sin je celu noć bio uz mene"

- U subotu sam imao prvu tezgu nakon operacije tumora… Bio je to poseban trenutak za mene. Sve je prošlo bolje nego što sam mogao poželeti, rekao je i dodao da je uz njega je sve vreme bio sin.

- Muzika, ljudi, emocija. Ali ono što me najviše dotaklo bilo je dete koje je celu noć bilo uz mene, kao da je osetilo moju energiju i nije se odvajalo. Takvi trenuci podsećaju da vredi boriti se i ići napred. Ne odustajemo,tek sad krećemo još jače.

Ne propustiteStarsJELENA JEVREMOVIĆ NAKON TEŠKOG PERIODA KONAČNO ŽIVI PUNIM PLUĆIMA: Mesecima imala temperaturu, a nije ni slutila da je teško bolesna
screenshot-21.jpg
StarsIMAO TUMOR NA MOZGU! Zvali ga najlepšim rijaliti igračem, šokirao intimnim odnosima pred milionima, a o njemu je brujao Balkan: Niko nije znao za ovu bolest
zadruga-5.jpg
StarsKUMU "OTEO" ŽENU, KLEO JOJ SE U LJUBAV, A VARAO JE SVUDA Čobi je bio najpopularniji pevač u Jugoslaviji, a razlog povlačenja sa scene je bolan: Sve zbog nje!
Stars"NISAM SMEO DA SE PREDAM ZBOG PORODICE" Dejan Pantelić pobedio tešku bolest: U početku ništa boli...
ap-dragan-kadic.jpg