Era Ojdanić trenutno uživa u Crnoj Gori na moru, ali mu je odmor, po svemu sudeći-preseo. Muzička zvezda nam se požalio da je doživeo peh na plaži.

Poterao ga maler

- Kuku meni, ispalo mi 900 evra u more, a ne znam da plivam. Skupa ova slana voda i sunce. Pare su otišle, ribice su ih već raskomadale i šta ću moraju prijatelji sada da me vode na kafu. Ova sezona je bila odlična, radilo se zaradilo, ali me je papreno koštalo letovanje. Šta sam sve mogao da kupim za ove pare ne mogu ni da zamislim - požalio nam se Era.

Nije vodio računa o novcu

Obezbedio se

Era možda izgubio novac, ali sezato stambeno obezbedio u Bečićima gde ima apartmane za izdavanje, a uskoro će mu se pridružiti nekoliko devojaka koje od njega dobijaju gratis letovanje. Jer stari zavodnik je on!

Vitez iz Meljaka u svojoj osmoj deceniji godini definitivno živi kao tinejdžer, pa se u poslednje vreme baš promangupirao!

Pevač iz okoline Beogradaboravi u došao u Bečiće, gde ima svoje nekretnine koje iznajmljuje, pa je iskoristio priliku da se dobro provede. Iako je kratko boravio u Crnoj Gori, i to je bilo dovoljno da svi znaju da je posetio primorje.