Slušaj vest

Milica Pavlović sinoć je u "House of Boginja" promovisala koncertni film “Lav”, a nakon završetka oficijalnog dela programa, regionalna zvezda je odgovarala i na pitanja brojnih medijskih ekipa.

Kako je već poznato, Milica je stekla popularnost učešćem u "Zvezdama Granda", a imala je tu čast da Saša Popović da poslednji intervju upravo za njen dokumentarac. Pevačica je otkrila detalje njihovog poslednjeg razgovora i kako je protekao intervju i šta se dešavalo u Povovićevoj vili.

1/16 Vidi galeriju Milica Pavlović večeras je u “House of Boginja” promovisala koncertni film “Lav”. Foto: Marko Karović

- Sve što je imao da kaže, rekao je u onom intervjuu koji je ostao zauvek zapisan u mom dokumentarcu. U tih pet epizoda sve vreme se pojavljuju izjave Popovića. Da mi je neko rekao da će poslednji intervju Saše Popovića završiti kod mene u dokumentarcu, ne bih verovala. Kada sam ga pozvala da bude jedan od sagovornika u dokumentarcu. Pitala sam ga: "Gde god direktore, ali ja bih želela da imam jednu vašu izjavu i volela bih da vidim kako vi gledate na moju karijeru i na moje pesme. Vi ste jedna od najkopmetetnijih osoba koje treba da pričaju o mom radu." Devet godina bila sam pod ugovorom i svašta nešto on može da kaže. Želela sam da ljudi iskreno pričaju o meni - rekla je Milica i otkrila šta se dešavalo u kući Saše Popovića:

- Poslala sam saradnika koji je otišao tamo bez pitanja. Popović ga je pozvao kod njega u dvorište kad je čuo da je moj čovek. Intervju je nastao kod njega kući. Znam da mi je saradnik rekao da je dočekan kao u samom dvorcu od strane Suzane i Saše. To mu je bio poslednji intervju. On je govorio sam i sve od srca i u tom dokumentarcu možete videti njegove izjave gde on priča o mojoj karijeri, o meni, o tome kakva sam ličnost. On se seća svega i koliko sam ja insistirala na scenskom nastupu. Kako je govorio da nešto ne može, pa ga ja ubedim da može. Nema šta da nagađam, to što je želeo da kaže o meni, rekao je - rekla je Milica.

Osvrnula se na kraj prijateljstva s JK

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša na audiciji Pinkovih zvezda Foto: Boba NIkolić, Boba Nikolić

- Tu temu uopšte ne bih komentarisala. Sve osobe koje trenutno nisu u mom životu i ne treba da budu. Ja uživam i mnogo mi je lepo - istakla je pevačica.

Milica je imala šta da kaže i na Jeleninu izjavu da joj nedostaju svi ljudi koji više nisu u njenom životu, pa tako i ona.

- Pa što ćemo onda? - upitala je Milica.

kurir.rs/informer

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: