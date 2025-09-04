Slušaj vest

Pevačica Aleksandra Prijović obavila je porođaj u najluksuznijoj privatnoj klinici u Srbiji. Izabrala je bolnicu koja nudi najsavremeniju medicinsku negu, za šta je izdvojila čak 400.000 dinara.

Cena je uključivala potpunu privatnost, raskošan apartman najvišeg nivoa, najboljeg anesteziologa, kao i tim lekara specijalizovanih za najzahtevnije porođaje.

- Aleksandri su komfor, privatnost i stručnost apsolutni prioriteti. Želela je da se porodi u miru, okružena najstručnijim medicinskim timom, bez stresa i pritiska javnosti. Dugo je, zajedno sa Filipom, razmišljala gde će na svet doneti ćerkicu i izbor je pao na novootvorenu bolnicu koja se nalazi u jednom elitnom beogradskom naselju. Cena od 400.000 dinara nije mala, ali Prija je radila i zaradila, i sebi može da priušti samo najbolje - otkrio je izvor za medije.

Aleksandra Prijović porodila se u jednoj privatnoj klinici i na svet donela svoje drugo dete. Mama i beba se osećaju odlično, a porođaj je protekao u najboljem redu.

Ime bebe

Ponosni roditelji su za svoju naslednicu izabrali ime Aria.

Arija ili Aria je uobičajen naziv u persijskom govornom području i Indiji. Njegovo značenje je "plemenito", "časno" ili "čisto".

U Evropi, ime Aria je takođe žensko italijansko ime, a prevodi se kao "zrak". Varijante imena su Ariana, Arian, Aryan, Arya.

Sasvim je sigurno da su ponosni roditelji za svoju princezu birali ime koje se može prepoznatu svuda u svetu, ali su očigledno vodili računa i da bude u skladu sa imenom brata Aleksandra, čije ime takođe počinje slovom A. Takođe ovo ime ima i značenje "zvuk" opšte poznato muzičarima, kakvi su Aleksandra i Filip.

