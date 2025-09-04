Slušaj vest

Kontroverzna pevačica Dunja Ilić odnosno sada Ajla Begović, najavila je povratak na estradu posle mnogo godina odsustva i velikih trzavica koje su obeležile njen život.

Ona je sada otkrila i neke detalje odgovarajući na pitanja na Instagramu, a može se steći utisak spremnija nego ikada da svojim fanovima predstavi nove projekte

- Jeste, da kažem na čemu tačno radim pa da mi zabrane album (smeh). Ko zna, zna, ali biće nešto - napisala je ona.

Nedavno se razbolela, pa opisala simptome

Inače, Dunja je nedavno zabrinula sve svojom objavom.

- Samo jedna jedra Balkanka. Koja se trese od temperature. Sipala je neki otrov u nos. Tušira se na 10 minuta jer mi je sve mokro. Šalje bivšem (ne onom iz Italije, ne daj Bože) poruke. Pa na sve to nije spavala 26 sati. Čekam svoj kapućino. Sve 5 - napisala je ona na Instagramu, a mnogi su se uplašili za njeno zdravstveno stanje nakon simptoma koje je navela da ima.

- Prelomni moment je bio kada sam završila u Napolju na ulici. Kada sam prodala apsolutno sve stvari, kada su me pokrali, uzeli mi pasoš, ja sam bila nešto duže nego što sam smela u Italiji. I plašila sam se da odem u policijsku stanicu da me ne bi deportovali, toliko mi je bilo bitno da ostanem tamo, da se ne vratim ovde. Samim tim sam završila na ulici, uzeli su mi pasoš, uzeli su mi sve, samo su je zgrabili, ali taj neki kofer je mali ostao pored mene. Imala sam neki laptop u tom koferu koji je koštao možda 800 evra. Prodala za 20 eura nekome da bih imala za viski taj dan. Spavala sam na nekom dušeku, na ulici, dva dana i onda sam otišla u policiju.

- Čak me nisu ni kaznili, samo su pozvali roditelje da dođu po mene, da me odvedu u Srbiju, pošto nisam imala dokumenta. Tu sam shvatila da sam postala beskućnik, da sam doživela dno, jer da nisam bila pijana, ne bi niko ni mogao da mi otme torbu, pružila bih neki otpor, potpuno sam bila nemoćna - pričala je Ajla u emisiji "Nije sve tako crno".

