Pevačica Emina Jahović, pre nego što je počela da peva, bavila se modelingom. Ipak, to joj nije bio prvi javni posao, već je kao jako mlada, sa samo 18 godina, vodila vremensku prognozu.

Ona je tokom srednjoškolskih dana bila zaposlena na televiziji Novi Pazar i tako zarađivala džeparac.

- Svi se sećamo slatkog devojčurka koji je odmah osvojio naša srca. Emina je bila naše mezimče, donela je na televiziju mladalačku energiju i entuzijazam. Uživala je kada stane pred kameru, radovala se javnom nastupu, i još tada je znala da će jednog dana postati poznata - kaže naš izvor sa RTV Novi Pazar, koji dobro pamti pevačicine voditeljske početke.

Emina je u jednom trenutku rešila da ostane pred kamerama, ali da se lati mikrofona. Ubrzo je uplovila u muzičke vode i već s prvim albumom postigla uspeh. Tada je voditeljsku karijeru ostavila u prošlosti i do danas je nikad nije pominjala.

Mi smo pozvali pevačicu i ona se iznenadila kad je čula šta smo saznali iz njene prošlosti.- Rado se sećam tinejdžerskih dana. Uživala sam tokom tog perioda koji sam provela radeći na televiziji i na radiju. Tada sam prvi put pokazala svoju kreativnu slobodu, koja me je kasnije i navela da krenem putem muzike i javnog života - otkrila nam je Emina.

