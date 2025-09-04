Slušaj vest

Učesnik dve prethodne, ali i predstojeće sezone "Elite" Uroš Stanić odlučio je da promeni svoj izgled estetskim zahvatima.

Naime, kako je ponovni ulazak na imanje bliži, Uroš je rešio da se pripremi za novu sezonu rijalitija "Elita 9".

Povećao je usne, naglasio jagodice, vilicu i liniju brade i uradio konturisanje lica botoksom, što mu je dalo vizuelno uži izgled lica.

On je čitav proces snimio i objavio na društvene mreže.

Uroš Stanić snimio proces estetskog zahvata na licu Foto: Printscreen Instagram

Stanićeve promene izazvale su podeljene reakcije – dok ga jedni hvale zbog hrabrosti da izrazi svoju individualnost, drugi ga kritikuju zbog, kako kažu, preterivanja u estetskim korekcijama.

Njegov izgled po mišljenju pojedinaca, sada još više podseća na ženu, što je dodatno podstaklo komentare na društvenim mrežama.

S obzirom na to da je Uroš već poznat po svojim provokativnim potezima, njegov ulazak u "Elitu 9" sigurno će doneti novu dozu drame i kontroverzi.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsUROŠ STANIĆ PRERUŠEN U ŽENU NAPRAVIO KOLAPS U KLUBU: Niko ga nije prepoznao, a on u pink stajlingu uvijao kukovima
Uroš Stanić u ženskoj garderobi
StarsUROŠ STANIĆ POTPISAO UGOVOR ZA ELITU 9, PA PROGOVORIO O INTIMI SA BRENDONOM! Priznao zašto ne mogu da imaju odnose, a evo zašto je raskinuo s dečkom
Elita Elita 8 finale elite 8 Uroš Stanić
Rijaliti"JA SAM GOSPOĐA ZA SVE NJIH!" Ena Čolić odgovorila Milici Veličković na brutalne prozivke: Ovo niko nije očekivao!
Ena Čolić pokazala grudi
StarsSLIKAO SE ZARAD LAJKOVA,PAŽNJE I POBEGAO: Uroš Stanić raskrinkao Terzu i najavio tužbu protiv njega
WhatsApp Image 2025-07-19 at 11.13.53 PM.jpeg
StarsSTEFAN KORDA ISKRENO O VEZI SA UROŠEM STANIĆEM! Otvorio dušu o Ani, a zbog jednog se kaje
xxx News1 Petar Aleksic copy.jpg

 Uroš Stanić bacio oko na Kordu:

Uroš Stanić bacio oko na dečka Ane Nikolić: Pristajem i na trojku sa njima! Izvor: Kurir