Učesnik dve prethodne, ali i predstojeće sezone "Elite" Uroš Stanić odlučio je da promeni svoj izgled estetskim zahvatima.

Naime, kako je ponovni ulazak na imanje bliži, Uroš je rešio da se pripremi za novu sezonu rijalitija "Elita 9".

Povećao je usne, naglasio jagodice, vilicu i liniju brade i uradio konturisanje lica botoksom, što mu je dalo vizuelno uži izgled lica.

On je čitav proces snimio i objavio na društvene mreže.

Stanićeve promene izazvale su podeljene reakcije – dok ga jedni hvale zbog hrabrosti da izrazi svoju individualnost, drugi ga kritikuju zbog, kako kažu, preterivanja u estetskim korekcijama.

Njegov izgled po mišljenju pojedinaca, sada još više podseća na ženu, što je dodatno podstaklo komentare na društvenim mrežama.

S obzirom na to da je Uroš već poznat po svojim provokativnim potezima, njegov ulazak u "Elitu 9" sigurno će doneti novu dozu drame i kontroverzi.

Kurir.rs

