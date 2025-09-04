Slušaj vest

Pevačica Dara Bubamara pala je sa stolice u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda".

Incident se dogodio dok je, pozirajući za selfi, poželela i Svetlana Ceca Ražnatović da ubaci u kadar. Ražnatovićka je brzo odreagovala, ali je njena koleginica već bila pod stolom.

Njena reakcija fanovima na društvenim mrežama, na kojima je snimak pada uveliko viralan, dao je do znanja da se Bubamara nije povredila.

Podsetimo, na prvom snimanju "Zvezda Granda" Dara je naglasila da se ne boji "čak ni Snežane Đurišić, koja ume da bude stroga u okviru ovog šoua".

- Ja da se plašim? (smeh). Imam poštovanja prema starijima, ali ako neko krene da me provocira, paljba. Ko me dira, naravno da ću da odgovorim - naglasila je pevačica i dodala da je ona "unikat".

Krenula je jako

- Dara se baš uživela u ulogu žirija. Ozbiljno je shvatila svoj zadatak i daje sve od sebe da bude ono što jeste - zanimljiva, ali i oštra. Insistirala je da sedi pored svoje prijateljice Cece Ražnatović, ali je zato u ozbiljnom klinču sa Snežanom. Njih dve se ne mirišu. Takav je bar naš utisak. Šta god Snežana da kaže, Dara kontrira, i obrnuto. Deluje kao da su i mimo snimanja na ratnoj nozi i oseća se netrpeljivost - rekao je izvor Kurira koji je dobro upoznat u detalje sa snimanje emisija "Zvezde Granda".

Bila je izričita

Interesantno je i to da je pevačica u razgovoru za Kurir pomenula većinu članova žirija, ali ne i Đurišićevu.

- Jedva čekam snimanje. Ovo je za mene nov izazov. Već me ljudi zovu i komentarišu. Drago im je što sam ja nov član žirija. Meni je drago jer mi je tu Ceca, Bekuta, Mili.. Ljudi mi govore da će novu sezonu baš zbog mene da gledaju. Biće ovo najgledaniji šou-program - objasnila je Dara nedavno.

