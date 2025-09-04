Slušaj vest

Beograd je večeras postao prestonica muzike i dobre energije — na donjem Kalemegdanu otvorena je završna, Youth Fest

Prvo veče okupilo je najveće zvezde devedesetih zajedno sa mladim snagama domaće scene - Youth Stars. Pred više od 10.000 ljudi, prve festivalske večeri nastupili su Ivan Gavrilović, Funky G, Trik Fix, Dača Dak, Dr Iggy - i uvek energični Youth Stars!

Veče je počelo uz Youth Stars — Matiju Sekulića, Anastasiju Rilak, Luku Najdanovića, Anđelu Temeljković, Saru Simonović, Ivu Grujin i Katarinu Stojković. Njihov nastup doneo je spoj energije, modernog zvuka i upečatljivih koreografija. Kao i na prethodnim stanicama, Youth Stars su pokazali da su već izrasli u izvođače koji mogu da nose najveće bine u regionu. Kao potpuno iznenađenje i vrhunac večeri - pored svog nastupa koja je imala grupa Youth Stars, mladi pevači su ovoga puta imali priliku da zajedno sa Trik Fix - uz zajedničku koreografiju izvedu pesmu “Džoker”, što je publika dočekala ovacijama!

Potom je usledio pravi vremeplov — Ivan Gavrilović je sa pesmom „200 na sat“ pretvorio plato u veliku plesnu arenu, dok je Funky G izveo niz hitova zbog kojih su mnogi u publici, makar na trenutak, ponovo bili tinejdžeri. Energija je dostigla vrhunac nastupima grupe Trik Fix, koja je donela prepoznatljive dance hitove, i kultnog Dr Iggy-ja, koji je beogradsku publiku podsetio zašto se i dalje ubraja u ikone devedesetih. Na sceni je nastupio i Dača Dak, čiji hitovi i danas ne gube na popularnosti.

Organizatori festivala naglasili su da je Beograd kao završnica morao da dobije nešto posebno — i već prvo veče pokazalo je da nas očekuje vikend za pamćenje.

Narednih dana publiku očekuje još iznenađenja:

• 5. septembra na sceni će nastupiti jedna od najvećih balkanskih zvezda - Dragana Mirković, uz Youth Stars.

• 6. septembr, za veliko zatvaranje festivala - publiku očekuju nastupi MC Stojana, Sandre Afrike, Gazda Paje, Vuka Moba, In Viva, Ša i Dj Šone, zajedno sa celim timom mladih izvođača Karavana.

Prva noć beogradskog finala Karavana Youth Fest završena je u spektakularnoj atmosferi, a uzbuđenje i očekivanja pred druga dva dana samo rastu.

