Maja Jovanović, bivša verenica Bore Đorđevića, frontmena grupe "Riblja Čorba", otkrila je jednom prilikom detalje o njihovoj vezi.

Ispričala je kako su se verili, razloge zbog kojih su raskinuli, i objasnila zašto je pesme "Srećan put, pišo moja mala" i "Dva dinara druže" doživela kao "pesnicu u glavu". U dokumentarnom filmu "Dozivanje anđela," koji je istraživao istoriju popularne rok grupe "Riblja Čorba," otkriveno je da je Bora Đorđević pred odlazak u vojsku organizovao veridbu.

- Čak sam i pokušala da se prisetim svega toga nekoliko puta tokom svih ovih godina, kako je to sve izgledalo to naše upoznavanje i ti neki prvi trenuci. U svakom slučaju jedino čega se ja sećam kao trenutka je da se ja budim ujutru, moj brat dolazi u sobu i ja mu kažem - e znaš šta, ja sam se verila. I čini mi se da je to urađeno sa onim od ključeva... ono što povezuje ključeve e to je trebalo da izigrava prsten. On je sutradan otišao u vojsku i mi smo nadalje krenuli da se dopisujemo - rekla je Maja u tom dokumentarnom filmu.

Prisetila se i jedne fotografije na kojoj su ona i Bora.

- Tih nekoliko sličica koje imam, baš sam to pogledala pre neki dan... e sad jedna od fotografija je da ja stojim sa strane i gledam u Boru koji je u vojničkoj uniformi, nasmešen i onako lep kakvim ga je Bog dao, a pored njega su neke dve devojčice. One su tu došle, videle su zvezdu. Ej došao u Doboj neko ko je snimio ploču. I vidim se ja na toj slici kako gledam sve to nekim strašnim pogledom. Ja se zaista toga ne sećam. Ali eto takva je situacija bila", ispričala je ona.

Bora je dosta pesama upravo napisao dok je bio u vojsci. U tom periodu nastala je jedna od najpoznatijih numera Riblje čorbe - "Dva dinara druže" kao osvetnički deo jednog oproštajnog ljubavnog pisma.

- Planirali smo mi venčanje, sve smo to organizovali, smišljali smo i imena za decu. I ja samo u jednom trenutku shvatim da ja taj život neću moći da vodim. Završili smo telefonom ili pismom... ili tako nešto. I nikad se više nismo videli. "Dva dinara druže" je pesnica u glavu a o ovoj "Srećan put pišo moja mala" i da ne pričam. Pa tu se eksplicitno pominje tata general, dobila si sve što si htela... ma ne daj Bože. Za mene to nije bio horor nego da sam mogla da ga ubijem, ubila bih ga. To je bio užas za mene - ispričala je Maja Jovanović.