Aleksandra Prijović porodila se juče u jednoj privatnoj klinici, a njen kum Aco Pejović ispričao je kako je saznao za njenu trudnoću, ali i šta je pevačicin sin Aleksandar poželeo.

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović za ćerku su odabrali kratko ime moćnog značenja - Aria, a pevačica je sinoć objavila i bebinu prvu fotografiju.

Muzička zveda je pored karijere posvećena i porodici Foto: Petar Aleksić, Aleksa Savulov, Kurir

Kum poznatog para Aco Pejović ispričao je nedavno kako mu je Prija saopštila da je trudna, ali i šta je njen prvenac Akica poželeo.

- Zvala me je jednu noć, moram da vam priznam da sam pustio suzu, jer sam bio toliko srećan! Ja nju i njenu porodicu puno volim. Moja supruga je kumu Filipu rekla: "Ja kume imam jednu želji za Božić, a to je da Aleksandra ostane u drugom stanju", a onda je Filip nazvao i rekao joj "Kumo želja ti je ispunjena" - ispričao je Aco Pejović koji se čuo i sa Prijinim sinom.

Aco Pejović Foto: Nemanja Nikolic

- Čuo sam se tada i sa kumićem Aleksandrom i pitao sam Akija da li želi batu ili seku, a on mi je odgovorio da bi više voleo batu. Rekao sam mu: "Možda je bolje da je seka, da je čuvaš i da je paziš".

Porođaj protekao odlično

Aleksandra Prijović porodila se u jednoj privatnoj klinici i na svet donela svoje drugo dete. Mama i beba se osećaju odlično, a porođaj je protekao u najboljem redu.

