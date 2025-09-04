Slušaj vest

Pevačica Dunja Ilić imala je velikih problema s porocima, ali i u odnosu sa roditeljima nije bilo ništa bolje.

Jednom prilikom ugrizla je majku kada su se prepirale oko nasledstva, a njen otac je digao ruku na sebe.

- Advokat mi je rekao da mami i bratu dam po dvadeset posto nasledstva koje mi je otac ostavio, a da ostatak ostavim sebi, jer je to bila njegova želja. Kada sam joj to rekla, pogledala me je i rekla: "Pi*** ti m*****, ku*** mala". To me je pogodilo, pa sam se zaletela na nju. Otrčala je u kuhinju, uzela nož i isekla me po desnoj ruci - otkrila je Dunja jednom prilikom.

Rođena je u imućnoj porodici

Dunji Ilić ovo nije prvi put da je u centru skandala, a o svojoj prošlosti je govorila otvoreno.

Rođena je u Beogradu u imućnoj porodici, a kako je sama isticala, imala je sve što je poželela. Imala je sve, od posluge do vozača, ali je često kao dete bila usamljena, jer su je roditelji često zanemarivali.

- Već sa 12-13 godina sam počela da pijem, da bi se to vremenom pretvorilo nekad i u celu bocu žestokog pića dnevno - rekla je pevačica za domaće medije.

