Sin folkerke Goce Božonovske, Mirko Šijan, sa svojom suprugom Bojanom ima dva sina Zorana i Vukana.

Naime, Mirko i Bojana živi sa sinovima u luksuznoj nekretnini u Surčinu, koja se procenjuje na oko 700.000 evra, a on je sada na svom storiju na Instagramu objavilo sliku svojih sinova i oduševio sve.

Zoran i Vukan su sedeli jedan pored drugog i uživali pored bazena, dok je napolju već pao mrak, a voda je bila obasjana crvenim svetlom.

Mališani su mirno sedeli, a mnogi su zaključili da su nerazdvojni i da se jako lepo slažu dok su pričali pored bazena.

Mirko i Bojana nedavno krstili sina

Mirko Šijan i njegova supruga Bojana Šijan nedavno su krstili sina Vukana u crkvi Svete Petke u Surčinu, a potrudili su se da sve organizuju u tajnosti.

Mirko i Bojana Šijan su nakon krštenja rezervisali restoran gde se nastavilo gala slavlje.

Međutim, sve je iznenadilo što Mirkova majka, pevačica Goca Božinovska nije bila prisutna.

Naime, ponosna tetka Nataša Rodić zablistala je na proslavi, a za ovu priliku je odabrala malu, crnu haljinu koja je istakla njen dekolte, koji je bio skoro do pupka i vitku figuru.

Nakon svadbe Mirko je sa Bojanom krenuo u vrlo unosan biznis. Njegovi tast i tašta imaju farmu pilića, a Šijan se priključio ovom porodičnom biznisu pa kako tvrde izvori za domaće medije on za dan na pijaci zaradi i do 300.000 dinara.

