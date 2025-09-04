Slušaj vest

Natalija Trik FX zajedno sa suprugom Sanijem nastupa večeras na Youth festivalu, koji je nakon uspeha na sve četiri strane Srbije, konačno došao i u Beograd, a koji se održava na Kalemegdanu.

Natalija i Sani specijalni su gosti kavana, a poznati supružnici su stali pred kamere i nisu krili da su uzbuđeni zbog nastupa koji je pred njima.

- Svuda smo okolo nastupali, samo ne nastupamo u Beogradu, kada ste u svom gradu najuzbuđeniji ste, to je jednostavno tako - rekla je Natalija, a onda je Sani istakao da pevačica ima veću tremu nego obično.

Natalija i Sani

- Kada je bilo 15.000 ljudi Natalija nije imala uopšte tremu, sada kada ima malo manje ljudi, ona se trese od treme, ne znam šta joj je - dobacio je Sani, te otkrio da ga je supruga sve vreme forsirala da vežbaju nastup.

Teško nam je da trpimo jedno drugo

- Profesionalna sam, mora sve da funkcioniše kada je posao u pitanju, inače ne bismo trajali 30 godina. Nama nije teško da opstanemo na estradi, jedino nam je teško da trpimo jedno drugo. Od prvog dana rešavamo probleme razgovorom, pa kako god bilo.

Ništa od svadbe, a ni proslave godišnjice

Na pitanje novinara da li će Sani i Natalija imati svadbu kao što su to uradili Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović, oni su kao iz topa odgovorili "ne"!

- Svadbu, haos, ljubljenje, ne podnosim, nismo svadbu pravili ni kada je trebalo. Ne volimo ta veselja, to mi je bespotrebno - rekla je Natalija.

