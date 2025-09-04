Slušaj vest

Ivan Marinković boravio je u Eliti 8, a njegova turbulentna veza sa Miljanom Kulić završila je raskidom, iako su njih dvoje u odličnim odnosima te je Ivan nedavno svog sina Željka kojeg je dobio sa Miljanom ispratio u prvi razred.

Sa druge strane, Ivanova ćerka iz njegovog braka sa Gocom Tržan napunila je 18 godina i njih dvoje nisu u kontaktu.

Ivan nikada nije krio da mu je jako teško zbog toga a sada je progovorio o njoj te pokazao još jednom emotivnu stranu kada je reč o njegovoj starijoj naslednici.

1/7 Vidi galeriju Goca Tržan i Ivan Marinković Foto: Marina Lopičić

Dosta vesti se objavljuje i o njegovoj ćerki Leni u medijima, koje je sigurno pročitao i on sam.

Na pitanje novinara šta bi rekao Leni kada bi mogao da joj se obrati, bivši rijaliti učesnik je samo uzdahnuo, a onda je stavio naočare na oči kako bi sakrio suze: Uf! Zaplakaću sigurno. Rekao bih joj da je puno volim, da mi mnogo nedostaje, da mi je mnogo žao što je sve ovako da sam negde i dalje strpljiv i da mislim da će to da dođe na svoje. Da mi je jako krivo što je sve to tako. Ako bude gledala neka me čuje, ako se naljuti zbog ovoga što sam rekao šta da radim, to je moje mišljenje. Bolje nego da krijem jer drugačije mišljenje sistemima nisam uspeo. Ako ikada bude želela da me pozove neka me pozove. Ubio si me na kraju... - rekao je Ivan u intervjuu za Scandal.

Lena se gorko pokajala zbog jedne odluke

1/5 Vidi galeriju Lena Marinković na letovanju u Crnoj Gori Foto: Instagram

- Pitala me je da li da svoj profil na Instagramu podesi da bude javan i otvoren za sve i u jednom danu je imala 8.000 pratilaca. Kada je videla šta je to donelo, pošizela je. Rekla sam joj da sada mora da se nosi sa tim. Ponovo je zaključala profil i bira ko će da je prati. Ako hoćeš nekome da uništiš život, učini ga slavnim - rekla je Goca Tržan za ŠouBizz.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: