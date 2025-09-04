Stars
MAJA MARINKOVIĆ POKAZALA SVE ATRIBUTE SA SVIH STRANA! Vrelim snimkom zapalila društvene mreže: Grudi i zadnjica u prvom planu (FOTO)
Slušaj vest
Jedna od omiljenih rijaliti učesnica iz prethodnih sezona, ali i "Elite 9", Maja Marinković obradovala je pratioce na društvenim mrežama novim objavama koje su pokrenule lavinu komentara.
Ona je godinama na malim ekranima, a o njenim plastičnim operacijama se naširoko pričalo i pisalo. Maja je uvek otvoreo govorila o estetskim zahvatima, a svoje atribute rado pokazuje pratiocima na mrežama.
Maja Marinković Foto: Peintscreen Instagram
Vidi galeriju
Maja je sad pozirala za društvene mreže u veoma slobodnom izdanju, te je snimila bujno poprsje.
Malo potom se okrenula, pa je istakla zadnjicu, akomentari ispod videa su se samo nizali.
- "Crni kombinezon ti savršeno pristaje!", "Isijavaš samopouzdanje i eleganciju" -samo se neki od komentara ispod Majinog snimka.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši