Jedna od omiljenih rijaliti učesnica iz prethodnih sezona, ali i "Elite 9", Maja Marinković obradovala je pratioce na društvenim mrežama novim objavama koje su pokrenule lavinu komentara.

Ona je godinama na malim ekranima, a o njenim plastičnim operacijama se naširoko pričalo i pisalo. Maja je uvek otvoreo govorila o estetskim zahvatima, a svoje atribute rado pokazuje pratiocima na mrežama.

Maja je sad pozirala za društvene mreže u veoma slobodnom izdanju, te je snimila bujno poprsje.

Malo potom se okrenula, pa je istakla zadnjicu, akomentari ispod videa su se samo nizali.

- "Crni kombinezon ti savršeno pristaje!", "Isijavaš samopouzdanje i eleganciju" -samo se neki od komentara ispod Majinog snimka.

