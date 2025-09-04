Slušaj vest

Nakon vesti da je "pukla tikva" između Kristine Spalević i Kristijana Golubovića, pojavile su se šok tvrdnje da su oni sve izmislili.

Neki tvrde da su ovo uradili ne bi li napravili priču za ulazak u rijaliti, a Kristina se sad oglasila i otkrila svoju stranu priče.

- Ljudi koji ne veruju sami sebi ne mogu da veruju ni drugima. Kristijan i ja ne ulazimo u rijaliti! - poručila je Kristina Spalević putem društvenih mreža.

- Decu ne bih ostavila ni na 7 dana - dodala je ona potom na Instagramu.

Kristina za Kurir otkrila sve o pomirenju s Kristijanom

- Mi smo se mnogo puta u životu posvađali, nikad nisam pomišljala da ćemo se odvojiti, međutim, desilo se mnogo loših stvari. Čim sam povukla ovako radikalan potez, sve je jasno, ali nikad ne reci nikad. Nikad ne bih pravila cirkus od svog života, pa da se vraćam na staro. Mogu da kažem da ne razmišljam o pomirenju. Meni je zasmetalo što se nije konsultovao sa mnom. Smatram da u svojim kolima treba da vozi svoju decu, a ne Aleksandru Babejić i kuče s kravatom.

