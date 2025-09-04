Slušaj vest

Regionalna muzička zvezda Milica Pavlović ne prestaje da iznenađuje i da svaki put nadmaši samu sebe kada su novi projekti u pitanju. Juče su vrata „House of Boginja“ bila otvorena, ne samo za 50 najvatrenijih fanova koji su učestvovali u nagradnoj igri, već i za predstavnike medija kojima je Milica Pavlović sa saradnicima objasnila kako je došlo do realizacije prvog koncertnog filma na našim prostorima „Lav The Show“, ali i otkrila, na radost mnogih, da nova pesma „ADHD“ izlazi u ponedeljak, 8. septembra.

- Nova pesma biće objavljena u ponedeljak, 8. septembra, a fanovi su u „House of Boginja“ imali priliku da prvi pogledaju tizer. Pesma se zove „ADHD“ i evo ja se prva prijavljujem da mi se ponekad čini da i ja imam ADHD, a ko isto smatra slobodno neka stane u red. Moj tim i ja duboko verujemo u pesmu „ADHD i jako nam se dopada, bržeg je ritma i autor je Dejan Kostić. Jedva čekam da je svi čujete u ponedeljak – rekla je Milica sarmantno na konferenciji za medije, a zatim se osvrnula i na projekat „House of Boginja“:

- Želela sam na neki način da se odužim fanovima nakon turneje „Lav“, a koji su sve vreme uz mene, kao i onima koji poštuju moj rad poslednjih 13 godina. Ideja je bila da oni premijerno pogledaju prvi koncertni film na ovim prostorima „Lav The Show“, kao i tizer za novu pesmu „ADHD“.

Kako je i rečeno na konferenciji za medije, koncertni film „Lav The Show“ bilo je izazovno, ali i finansijski zahtevno snimiti, ali to Milicu nije sprečilo da ideju sprovede u delo i da bude prva na našim prostorima koja je objavila ovakav koncertni film. A otkriveno je i gde je pronašla inspiraciju.

- Neposredno pre početka turneje „Lav“ pozvao sam Milicu da zajedno u Zagrebu pogledamo film „Renaissance“ koji je objavila Bijonse. Po završetku filma pogledao sam je i rekao: „Zašto i mi to ne bismo napravili“ – objasnio je Jasmin Đenčić, kreativni direktor Milice Pavlović.

Pored Jasmina, konferenciji su prisustvovali i predstavnici video produkcije, Goran Kovačić i Ilija Pejoski, koji su objasnili medijima da ovakav projekat niko do sada nije radio u regionu i na koji način su uspeli da snime, ali i da izmontiraju sedam koncerata u jedan film.

Od sinoć fanovi ne prestaju da komentarišu na društvenim mrežama inovativno iskustvo koje su doživeli u „House of Boginja“, od samog ulaksa u luksuznu vilu, gledanja koncertnog filma, pa do Miličinog pojavljivanja u haljini modne kuće „Mugler“, a sa posebnim nestrpljenjem očekuju ponedeljak kada će biti objavljena nova pesma „ADHD“.

