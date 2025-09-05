Slušaj vest

Sin Svetlane Cece Ražnatović, Veljko Ražnatović uživa u skladnom braku sa suprugom Bogdanom sa kojom ima tri sina - Željka, Krstana i Isaiju.

Sada je na Instagram profilu Bogdane osvanula porodična slika, koja je sve oduševila, a moćna poruka koje je pisala u opisu je svima privukla pažnju.

22.jpg
Foto: Privatna Arhiva

"U porodici učimo šta znači voleti i biti voljen. Porodica 5" - pisalo je, dok su se lajkovi nizali samo tako, a ponosni roditelji Veljko i Bogdana nisu skidali osmeh sa lica.

11.jpg
Foto: Privatna Arhiva

Veljko me zove 78 puta, a Anastasija je drugačija

Svetlana Ceca Ražnatović ovo leto je provela radno, a nedavno je govorila o svojoj deci:

- Veljko više zove. On zove 78 puta dnevno i kada nema šta da kaže on me zove i peva mi. Anastasija kaže, sada kada je bila poslednji put u Beogradu: reci mi da to nije Veljko kada mi je zvonio telefon. Ja kažem, da Veljko je i ja se javljam. Ona mu kaže: šta bre hoćeš više, ostavi me razgovaram sa svojom majkom. Imam blizak odnos sa oboje, oni su tipski drugačiji i drugačije pokazuju emocije i imaju reakcije, dijametralno su suprotni. Sa njim se čujem sto puta dnevno i kada zna da nisam u prilici da se javim, on zaboravi. Desi se da zove, ja kažem: Veljko, Zvezde Granda, a on: izvini, izvini zaboravio sam, prepričala je samo jednu od situacija kroz osmeh Ceca.

drgana.jpg
Mina Joksimovića na Mikonosu
verica-veljko02-news1-marina-lopicic.jpg
Suzanaa Mančić