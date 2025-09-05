Slušaj vest

Una Čolić, starija ćerka čuvenog pevača Zdravka Čolića, dugo je krila lice 10 godina starijeg dečka, te ga je fotkama uvek pokazivala otpozadi ili bi mu slikala samo neki deo tela.

U najnovijoj objavi odlučila je da prekine s tom praksom i podelila fotografiju na kojoj se jasno vidi. Una na slici blista, dok se s partnerom razmenjuje nežnost i evidentno uživa.

Odmor u Španiji

Čolićeva naslednica otkrila je i delove atmosfere s odmora u Španiji. Na fotografijama se može videti bogata trpeza, kao i luksuzni smeštaj u kojem borave.

Romantični detalji

Posebnu pažnju privukao je buket cveća koji joj je poklonio dečko, deset godina stariji od nje. U kadar su se, sasvim spontano, našle i Unine noge, dok je ona prethodno sa pratiocima podelila i romantične prizore uz vodu, kao i trenutke uživanja u hrani i piću.

1/12 Vidi galeriju Una Čolić sa 10 godina starijim dečkom Foto: Printscreen/Instagram

Čola za letovanje na Jadranu iskeširao čak 45.000 evra

Zdravko, podsetimo, nedavno nije štedeo novac za letovanje svoje porodice, a želeo je i da svom zetu, Uninom dečku, obezbedi potpuni ugođaj, te je odabrao hotel sa pet zvezdica u kom je noć skoro 400 evra. Čolić je samo za smeštaj iskeširao skoro 20.000 evra.

1/8 Vidi galeriju Una Čolić Foto: Printscreen Instagram