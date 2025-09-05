Slušaj vest

Dizajnerka enterijera Elena Karaman Karić iz braka sa Jugoslavom Karićem ima sina Simona. Elenin najmlađi sin ima 19 godina, a vredno vežba u teretani ne bi li izgledao što bolje.

Simon je pokazao da redovno ide u teretanu i prati ritam treninga i transformisao telo – njegovo izvajano telo jasno pokazuju da ozbiljno radi na sebi.

Simon Karić u teretani Foto: Pritnscreen/Instagram

Simon studira filmsku režiju, a ranije su ga iz školskog sistema preusmerili na obrazovanje kod kuće. Njegov životni put i školovanje je podržala porodica: umesto klasične škole, obrazovanje je nastavio u prirodnom okruženju – na imanju, u šumi, pored štale i uz logorsku vatru, što je Elena jednom opisala kao njihov najbolji izbor.

- Školovanje u kućnim uslovima najbolja je odluka koju sam ikada donela. Umesto da sedimo satima za stolom, naša učionica je svuda. U štali, šumi, uz vatru domorodačkih plemena i na čarobnim mestima širom sveta - napisala je Elena.

Foto: Printscreen

Simon je  potom upisao fakultet za režiju, čime je započeo novu etapu u svom životu i karijeri.

Elena na Kosmaju ima svoju oazu mira

Podsetimo, Elena je ćerka modne kreatorke Verice Rakočević, a već dugo živi na planini Kosmaj. Elena je nedavno na društvenim mrežama pokazala šta je dodala na svom velelepnom imanju usred šume. U pitanju je povrtnjak, za koji je lepa dizajnerka enterijera izdvojila mnogo novca, a izgleda baš onako kako je zamislila.

Elena Karić vila na Kosmaju Foto: Printscreen

- Skoro gotov povrtnjak! - napisala je Elena u opisu objave tom prilikom.

20240728-10-31-11elena-karaman--elenakaraman.essence--instagram-photos-and-videos.jpg
Elena Karaman Karić i Jugoslav Karić.jpg
aleksandar-jovanovc.jpg
20240426-11-08-38stories--instagram.jpg