Gostujući u emisiji "Narod Pita" bivši rijaliti učesnik Stefan Korda otkrio je da su se on i Ana Nikolić pomirili.

- Imao sam zabranu prilaska mesec dana. U tom periodu sam promenio svoj broj telefona, a kada se mera zabrane završila, ja sam je pozvao i kontaktirao je. Rekao sam joj da mi je veoma žao jer sam se loše poneo, a onda smo intenzivno počeli da se čujemo svaki dan, nakon toga smo se videli nekoliko puta - otkrio je Korda.

Stefan Korda i Ana Nikolić neće biti zajedno, ona je odlučila Foto: Printscreen YouTube

Prema njegovim rečima Rada Vasić ništa nije znala.

- Otišao sam kod njih, pokucao na vrata i porazgovarao sa celom njenom porodicom. Radi, njenoj mami nije bilo lako da mi oprosti, ali je to ipak učinila. Briga me ko šta ima da kaže. Što se mene tiče, sad je sve kako treba. Ja sam se uselio u Aninu porodičnu kuću, tu smo sad. Ja ću dati sve od sebe da se u potpunosti promenim i da pokažem da sam sad bolji nego ikad - ispričao je Korda i šokirao sve u studiju.

Porodicu nije obavestio o pomirenju sa Anom, koju planira da ženi iduće godine.

- Sledeće godine, daj Bože. Moja porodica nije ni znala za pomirenje, sad premijerno čuju sve - zaključio je Korda.

Ana tražila zabranu prilaska

Ona se, podsetimo, držala podalje od Korde dok je njena majka Rada Vasić bila na imanju, ali čim joj je videla leđa, pomirila se sa bivšim. Sada je očigledno došlo do novog preokreta, pa je tokom razgovora sa voditeljem Milanom Miloševićem otkrila svoje planove.

- Želim samo da odem kući ili da ode on. Ovo je strašno, užas i pokajala sam se što sam mu oprostila. Pogazila sam celu svoju porodicu zbog njega, a najviše sebe - rekla je Ana.

Korda molio za pomoć

- Moram da kažem da je mene zvao Korda preko zajedničko drugara, tačnije bivšeg takmičara Elite 8, kako bi saznao koliko ja zarađujem od Only fans-a. On je mene molio da mu pomognem da napravi nalog i da mu objasnim kako se to radi tamo, da bi on pokrenuo svoj OnlyFans. Čovek nije hteo da me pusti na miru, sve vreme me je cimao i smarao. - rekao je Runjo pa je dodao:

Ne mogu da verujem šta je lik radio i Ani i svima, težak je lažov i manipulator. Bukvalno mi se nabacivao, molio me je da se snimamo zajedno, čak mi je nudio u novac za to, čovek je oboleo. Konstantno me je pitao koliko zarađujem, pa sam mu na kraju i rekao da zarađujem oko 15 hiljada evra samo da me ne bi smarao više, ali očekigledno to njemu nije bilo dovoljno. Najgore od svega je to što laže za sve, hvala Bogu pa ga se Ana rešila.

