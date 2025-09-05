"GLEDAJTE JE GOLU ZA 1.300 DINARA! Mića raskrinkao bivšu cimerku - prodaje intimne slike na sajtu za odrasle, otkrivena cena!
Lepi Mića se sukobi sa Slađom Poršelinom i žestoko je izvređao u programu uživo. Osvrćući se na kreiranje sadržaja za platformu za odrasle, Mića je izneo kontroverzne primedbe. Poršelina je takođe otvoreno govorila o svom raskidu s dečkom zbog neslaganja oko rijaliti programa.
Naime, Lepi Mića je gostovao u emisiji "Narod pita", a tokom emisije se sukobio sa Slađom Poršelinom i pale su teške reči.
- Imate za 1.300 dinara nagu Slađu Poršelinu - rekao je Mića koji se osvrnuo na to što je Slađa Poršelina otvorila profil na sajtu za odrasle.
"Imala sam intimne odnose bez prestanka"
Slađa Poršelina je inače šokirala javnost kada je iznela detalje iz svog života.
- Sa fudbalerom sam imala intimne odnose čak 12 sati bez prestanka. Sportisti su pravi muškarci za mene jer su puni snage, šokirala je rijaliti učesnica i otkrila da se posvađala sa dečkom fudbalerom jer nije želeo da ponovo uđe u rijaliti.
- Trenutno nismo u najboljim odnosima. Dečko se naljutio na mene jer sam odlučila da ponovo uđem u "Elitu". On je iz nekog potpuno drugog sveta i šou-biznis i rijaliti programi nisu mu najjasniji. On ne razume moju želju za slavom i zbog toga smo prekinuli kontakt. Ne mogu i ne želim da budem sa nekim ko me ne podržava i ne razume.
Slađu su letos povezivali s jednim muškarcem od 55 godina, ali ona je tvrdila da je njen izabranik mlađi, mada se zbunila dok je "računala" koliko ima godina.
- Moj dečko je '85. godište, znači ima 35 godina, a ne 55. Mada nemam ništa protiv ni da ima 55 godina. Verenik mi je bio '85. godište, a nakon toga sam imala dečka koji je '96. godište. Oduvek se polemiše odakle mi novac, da li sam sponzoruša i da li idem sa starijim ljudima za novac. Uvek se takve priče kače za lepu devojku. Priča se da sam sa dedama u vezi, što je apsolutna neistina. Ja nemam nijednu mrlju! - pravdala se Lazićeva i dodala da je sve stekla sama, kao i da je sama platila plastične operacije:
- Sve što imam sama sam zaradila, niko mi nije pomogao i ništa mi nije palo s neba. Ja sam žena koja je vredna i radna! Nije me sramota da radim nijedan posao, sve je za ljude. Sama sam platila sve operacije i napokon sam zadovoljna svojim izgledom.