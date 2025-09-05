Slušaj vest

Učesnica rijaltija Elita 8 Slađa Poršelina gostovala je sinoć u emisiji Narod pita gde je pokazala svoj novi izgled, ali na tome se nije zaustavila, pa je dodala da će još uvek raditi na istim.

Foto: Pritnsceen

- Ovo je večeras premijerno tvoj novi izgled? uptala je voditeljka.

- Da, jeste premijerno moj novi izgled u emisji, ali generalno ovo je bilo pre 15 dana, oporavljam se još uvek, tako da što se mene tiče gledaće te još, imam još niz operacija zakazanih. - rekla je poršelina

Naime, kad se sve sabere, ona je potrošila preko 8.000 evra na operacije, a kako su neki naveli, nos je operisala više puta.

Imala intimne odnose bez prestanka

Slađa Poršelina je inače šokirala javnost kada je iznela detalje iz svog života.

- Sa fudbalerom sam imala intimne odnose čak 12 sati bez prestanka. Sportisti su pravi muškarci za mene jer su puni snage, šokirala je rijaliti učesnica i otkrila da se posvađala sa dečkom fudbalerom jer nije želeo da ponovo uđe u rijaliti.

- Trenutno nismo u najboljim odnosima. Dečko se naljutio na mene jer sam odlučila da ponovo uđem u "Elitu". On je iz nekog potpuno drugog sveta i šou-biznis i rijaliti programi nisu mu najjasniji. On ne razume moju želju za slavom i zbog toga smo prekinuli kontakt. Ne mogu i ne želim da budem sa nekim ko me ne podržava i ne razume.

Razočarana zbog 32. mesta

Poršelina je zauzela 32. mesto u "Zadruzi 8 Eliti" i razočarana izašla iz Elite.

-Loše sam, očekivala sam da će neki ljudi ispasti pre mene. Nisam htela da izađem - rekla je Slađa.

- Da li je bilo nezgodno stajati dok Milan saopštava odluku? - upitala je Dušica.

- Jeste, ali Dragani je bilo teže. Ona se cela tresla i neka je ona ostala da bude još malo sa Matorom, ali brzo će i ona kući - rekla je Slađa.

