MALO JOJ JE PLASTIČNIH OPERACIJA, PA NAJAVILA JOŠ: Poršelina se ne zaustavlja! Potrošila 8.000 EVRA do sada i nije zadovoljna ličnim opisom!
Učesnica rijaltija Elita 8 Slađa Poršelina gostovala je sinoć u emisiji Narod pita gde je pokazala svoj novi izgled, ali na tome se nije zaustavila, pa je dodala da će još uvek raditi na istim.
- Ovo je večeras premijerno tvoj novi izgled? uptala je voditeljka.
- Da, jeste premijerno moj novi izgled u emisji, ali generalno ovo je bilo pre 15 dana, oporavljam se još uvek, tako da što se mene tiče gledaće te još, imam još niz operacija zakazanih. - rekla je poršelina
Naime, kad se sve sabere, ona je potrošila preko 8.000 evra na operacije, a kako su neki naveli, nos je operisala više puta.
Imala intimne odnose bez prestanka
Slađa Poršelina je inače šokirala javnost kada je iznela detalje iz svog života.
- Sa fudbalerom sam imala intimne odnose čak 12 sati bez prestanka. Sportisti su pravi muškarci za mene jer su puni snage, šokirala je rijaliti učesnica i otkrila da se posvađala sa dečkom fudbalerom jer nije želeo da ponovo uđe u rijaliti.
- Trenutno nismo u najboljim odnosima. Dečko se naljutio na mene jer sam odlučila da ponovo uđem u "Elitu". On je iz nekog potpuno drugog sveta i šou-biznis i rijaliti programi nisu mu najjasniji. On ne razume moju želju za slavom i zbog toga smo prekinuli kontakt. Ne mogu i ne želim da budem sa nekim ko me ne podržava i ne razume.
Razočarana zbog 32. mesta
Poršelina je zauzela 32. mesto u "Zadruzi 8 Eliti" i razočarana izašla iz Elite.
-Loše sam, očekivala sam da će neki ljudi ispasti pre mene. Nisam htela da izađem - rekla je Slađa.
- Da li je bilo nezgodno stajati dok Milan saopštava odluku? - upitala je Dušica.
- Jeste, ali Dragani je bilo teže. Ona se cela tresla i neka je ona ostala da bude još malo sa Matorom, ali brzo će i ona kući - rekla je Slađa.
Slađa Poršelina videla lepe momke u karantinu: