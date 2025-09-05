Jednog gosta dirnula je pesma koju je izvodila, pa joj je umesto bakšiša poklonio pravo, živo tele.
NIJE IMAO ZA BAKŠIŠ PA UMESTO LOVE PEVALJKI DAO ŽIVO TELE! Haos pod šatrom na srpskom vesejlu kakvo se ne pamti - njena reakcija je hit
Na društvenim mrežama pojavio se video sa jednov veselja, navodno negde u Srbiji, ispod šatre gde je gost umesto novca kao "bakšiš" pevačici poklonio tele.
Naime, ispod šatre okupili su se gosti, koje su zabavljali lokalni muzičari. Za mikrofonom se našla pevačica koja je, čini se, napravila vrlo dobru atmosferu ispod šatre. Jednog gosta dirnula je pesma koju je izvodila, pa joj je umesto bakšiša poklonio pravo, živo tele.
Pevačicu je ova scena zatekla, nije mogla da sakrije iznenađenje. Ipak, poklon je prihvatila, pa je pomazila tele i uzela da ga šeta na povocu.
kurir.rs/telegraf
