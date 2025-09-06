Slušaj vest

Jelena Radanović progovorila je o braku sa bivšim suprugom, razvodu, ali i upoznavanju sa Slobom Radanovićem.

- Moj brak je dugo bio na klimavim nogama. Ne mogu nikoga da krivim. Kao što postoji par, tako postoji i nepar, a bivši suprug i ja smo nažalost bili nepar. Kratko smo se poznavali i ušli u brak, kasnije smo shvatili da smo potpuno drugačije ličnosti. Kada smo dobili decu to smo shvatili. Tu je bio i dodatni problem sa drugim detetom. Hiljadu puta smo pokušali da spasimo brak.

Foto: Printskrin/Instagram

Upoznavanje sa Slobom

Jelena je otkrila da joj se Sloba dopao i pre nego što joj je zapevao na rođendanu. Nakon spekulacija da je bivši suprug pozvao Radanovića na proslavu kako bi joj ispunio želju, ona otkriva detalje.

- Istina je da je on pozvao Slobu da peva na mom rođendanu. Sloba je došao po mojoj želji. On i ja se nismo tada poznavali. Tada sam živela u Španiji i došla sam na kratko u Beograd. Tada sam ga videla na ekranu, pozvala sam sestru i pitala: "Ko je ovo"? Tada mi je sve ispričala, da je on pevač, da je oženjen i sve što se dešavalo u Zadruzi. Nešto kasnije sam išla na korekciju noktiju kada mi je devojka rekla da to veče ulazi njegova žena i ja sam tad prvi put to gledala. Meni se on odmah fizički svideo, zato sam i pitala za njega. Tada sam gledala ulazak Kristinin, posle kada sam se vratila u Španiju, gledala sam samo isečke na internetu. Bilo je prezabavno, kao neka serija. Svideo mi se kompletno, kao neka beba, i fizički i psihički. Jesam ja tražila da peva na mom rođendanu, ali mi napamet nije palo da ću se udati za njega - govorila je Jelena na TV Adria.

1/13 Vidi galeriju Kija i Sloba Foto: Printscreen/Youtube, Youtube Screenshot, Printscreen

Rođendan koji joj je promenio život iz korena

Radanovićka je ispričala kako je izgledao njihov prvi susret i kako se osećala kada se pojavio na njenom rođendanu.

- Odsekla su mi se kolena, ali doslovno. Niko nije primećivao da se nešto dešava. Progovorili smo samo dve rečenice, sutradan mi je pustio poruku i pitao da li je sve bio okej, čak je i persirao. Posle toga se više nismo čuli. Tek šest meseci kasnije kada smo bivši suprug i ja potpisali za razvod, tada je Sloba pustio poruku, kao da je znao. Zvao me je odmah kući, da razgovaramo, čak sam se i uvredila malo. Otišla sam tada kod njega i više se nikada nismo razdvojili.

Posle 3 porođaja ima besprekornu liniju

Supruga pevača veoma je aktivna na društvenim mrežama gde često objavljuje fotografije i video zapise, a sada je novom objavom izazvala lavinu komentara.

1/8 Vidi galeriju Jelena Radanović Foto: Printscreen Instagram, Kurir, Antonio Ahel/ATAImages

Naime, Jelena je podelila snimak na kom sedi na ivici bazena u šarenom bikiniju, a njen bujni dekolte je došao u prvi plan.

Radanovićeva supruga i nakon tri porođaja ima ravan stomak i mišiće koji su kao isklesani, a za to su zasigurno zaslužni i naporni treninzi na koje često ide.

