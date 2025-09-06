UZ OVU PESMU PLAKALA JE CELA JUGOSLAVIJA: Dok pevate stihove ove pesme, ne slutite kakvu tragediju ona krije
Veliki hit "Ona spava" Zdravko Čolić posvetio je Milici Kostić, koja je preminula pre 51 godine.
Ona je preminula nakon pada sa 11. sprata Rubinove kule u Kruševcu davne 1974. godine, jer je htela da se spasi od silovanja.
Milica je bila učenica srednje medicinske škole u Kruševcu i koju je krasilo poštenje i odgovornost, tada je na prevaru jedan nepoznati momak odveo do stana, kako bi ona navodno pozvala njegovu devojku. Taj mladić je bio jedan od petorice nasilnika koji je zajedno s njima želeo da izvrši grupno silovanje.
Momak je Milici saopštio koje su njegove namere i rekao joj da se skine, što je ona odbila i poručila mu da je pusti. Mladić je bio istrajan i pokušao da joj skine odeću, a Kostićeva je plakala i molila ga da je pusti iz sobe.
Jedan od nasilnika rekao je drugim da je ipak puste, uz sledeći njegov komentar:
- Nevina je, neću da je diram - rekao je momak.
Nažalost, Milicu nisu pustili. Devojka je na sve moguće načine pokušala da ih spreči da je siluju. Plakala je i molila ih je, ali nije vredelo. Budući da je htela da sačuva svoju čast, odlučila se za bekstvo. Kada je ostala sama u sobi, skočila je kroz prozor sa 11. sprata.
Bila je teško povređena, a odvedena je u bolnicu. Inspektor Dobrivoje Stefanović je popričao sa Milicom, koja je bila u teškom stanju. Prenosimo vam kako je tekao njihov razgovor:
"Pitao sam je: "Gde si bila?"
Milica je odgovorila: "Bila sam u školi. Sa drugaricama..."Trebalo je da imaju nešto - kao pismeni. Zatim se opet probudila i rekla: "Išla sam sa nekim dečkom do jedanaestog sprata da pozovem njegovu devojku".
Ja sam je pitao: "A što si ti išla?"
Rekla je: "Taj dečko mi je rekao da ta devojka ima stroge roditelje i da je samo pozovem." Tada je opet zaspala. Par minuta kasnije Milica se probudila i rekla: "Bili smo na jedanaestom spratu". Rekla je da je, pošto je izašla, videla na liftu.
Pitao sam je: "Da li si sama skočila ili te je neko gurnuo?"
Rekla je: ’Ja sam sama skočila kroz prozor.’
Pitao sam: ’Zašto?’
Rekla je: "Nisam više mogla da izdržim... Jedino sam na taj način mogla da sačuvam svoju čast."
