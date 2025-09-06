Slušaj vest

Veliki hit "Ona spava" Zdravko Čolić posvetio je Milici Kostić, koja je preminula pre 51 godine.

Ona je preminula nakon pada sa 11. sprata Rubinove kule u Kruševcu davne 1974. godine, jer je htela da se spasi od silovanja.

Milica je bila učenica srednje medicinske škole u Kruševcu i koju je krasilo poštenje i odgovornost, tada je na prevaru jedan nepoznati momak odveo do stana, kako bi ona navodno pozvala njegovu devojku. Taj mladić je bio jedan od petorice nasilnika koji je zajedno s njima želeo da izvrši grupno silovanje.

Foto: Printscreen

Momak je Milici saopštio koje su njegove namere i rekao joj da se skine, što je ona odbila i poručila mu da je pusti. Mladić je bio istrajan i pokušao da joj skine odeću, a Kostićeva je plakala i molila ga da je pusti iz sobe.

Jedan od nasilnika rekao je drugim da je ipak puste, uz sledeći njegov komentar:

- Nevina je, neću da je diram - rekao je momak.

Nažalost, Milicu nisu pustili. Devojka je na sve moguće načine pokušala da ih spreči da je siluju. Plakala je i molila ih je, ali nije vredelo. Budući da je htela da sačuva svoju čast, odlučila se za bekstvo. Kada je ostala sama u sobi, skočila je kroz prozor sa 11. sprata.

Bila je teško povređena, a odvedena je u bolnicu. Inspektor Dobrivoje Stefanović je popričao sa Milicom, koja je bila u teškom stanju. Prenosimo vam kako je tekao njihov razgovor:

Foto: Privatna Arhiva

"Pitao sam je: "Gde si bila?"

Milica je odgovorila: "Bila sam u školi. Sa drugaricama..."Trebalo je da imaju nešto - kao pismeni. Zatim se opet probudila i rekla: "Išla sam sa nekim dečkom do jedanaestog sprata da pozovem njegovu devojku".

Ja sam je pitao: "A što si ti išla?"

Rekla je: "Taj dečko mi je rekao da ta devojka ima stroge roditelje i da je samo pozovem." Tada je opet zaspala. Par minuta kasnije Milica se probudila i rekla: "Bili smo na jedanaestom spratu". Rekla je da je, pošto je izašla, videla na liftu.

Pitao sam je: "Da li si sama skočila ili te je neko gurnuo?"

Rekla je: ’Ja sam sama skočila kroz prozor.’

Pitao sam: ’Zašto?’

Rekla je: "Nisam više mogla da izdržim... Jedino sam na taj način mogla da sačuvam svoju čast."

Tekst pesme:

Tekst pesme Ona spava Foto: Preent Screen

Stars: