Pevačica Zlata Petrović više decenija je na estradi, a kako je do danas zaradila milione kad se sve skupi, neko bi pomislio da ima više nekretnina, međutim, to nije slučaj.

Naime, Zlata ima stan u beogradskom naselju Mirijevo, međutim, nije poput nekih svojih kolega kupovala stanove za izdavanje. Ona tvrdi da će svoj stan ostaviti sinu Jovanu, kao i da je sve to naravno njegovo, odnosno da pripada deci.

- Pa svi valjda sve ostavljamo deci, to je njihovo - rekla je jednom prilikom Zlata kroz smeh.

Jovan je na svom Tiktok nalogu, pre ulaska u Elitu, objavio video snimak na kom se jasno vidi kako on i njegova majka Zlata prave tzv. "generalku", tj. sređuju ceo stan, što je mali Peja i usnimio.

Omiljena roza dominira prostorom

Sve je Zlata sredila u roze i belim tonovima, a prostor je prostran, ima puno svetla i cveća. Zlata je dobra sa skoro svim komšijam, svi se poštuju i javljaju jedni drugima, a o Jovanu imaju samo reči hvale. Zlata je takođe govorila o tome kako taj stan ide, odnosni pripada sinu, što je i normalno, te tako treba da razmišlja svaki roditelj koji voli svoje dete.

Iako stan nije ogroman, dovoljan je za Jovana i Zlatu.

Komšije o Zlati i sinu

Komšije pevačice jednom prilikom su rekli da se ponaša sasvim prirodno i da ne glumi zvezdu.

- Jovan je dobro dete, žao mi je što se tako u javnosti predstavio kao neko ko viče na majku i psuje je. Malo je temperamentan, uostalom kao i Zlata i Peja. Često se čuje svađa iz njihovog stana, ali oni su tako prirodno bučni. Ne verujem da se tu radi o porodičnom ugnjetavanju, nego tako komuniciraju, rekao je komšija Rade koji o pevačici ima reči hvale.

Drugi komšija kaže da je Zlata uvek bila zavodnica.

- Dugo godina ona tu živi, uvek je bila zavodnica. Razni momci, mnogo mlađi od nje su se lomili da budu sa njom. Sina njenog dugo nisam video, mislim da se čak odselio i da živi sa devojkom ali nemojte me držati za reč da je to zaista tako. Ona je “žena iz naroda” i često se sa njim znala posvađati nasred ulice, bez pardona ili obzira da li je neko gleda i sluša. Temperamentni su oboje pa bude tu i psovki i svega. Dok je bila sa Pejom, čini se da se malo smirila ali joj Hasan u životu nije trebao, kroz osmeh kaže Dragan.