Sofija Šašić, ćerka pevača Željka Šašića i Sonje Vuksanović, od ranog detinjstva izložena je bila javnosti. O razvodu svojiim roditelja nije govorila u medijima, a nedavno je rešila da otvori dušu.

Razvod Željka i Sonje

Sofija je priznala kako je uticao razvod na nju kao dete, a onda je ispričala kako je protekao susret Željka i Sonje nakon nekoliko godina od razvoda.

- Scena, svađa i rasprava dok su bili u braku nije bilo. Tek možda posle razvoda kada sam ja malo porasla i psotala svesna svega, tada je počela realnost da me udara. Najteže je bilo kada sam shvatila da smo svi odvojeno i da ne živimo zajedno. Sve kasnije mi je teže padalo nego sam razvod. Tata mnoge stvari pravda time da su to bile neke godine, tinejdžerski dani, ali nije baš to tako. Sada sam zrela i svesna. Prijateljski odnos oni ne mogu nikada da imaju. Pre dve godine su se sreli na jednoj svadbi i tada sam im rekla da sam ponosna na njih i kako su odglumili taj susret. On se njoj javio, izašao je po nas, ona se njemu lepo javila, kao da se viđaju stalno i kao da su komšije. Rekla sam da su promašili profesiju i da su trebali da se bave glumom. Vrlo zanimljivo, da se oni dugačak period nisu ni sreli ni videli - pričala je Sofija za Adria TV.

Lukas i Željko

- I ta priča o Lukasu i Željku mislim da je glupost. Ni oni se nisu sreli, a i da se desi, verovatno bi bio neki aerodrom. Ali verujem da bi se javili jedan drugom, ko bi tu prvi prišao to ne znam. Kada ja nisam govorila sa svojim ocem, Aca je baš bio protiv toga. Te priče "rekla-kazala" niti me zanimaju niti pratim. Moj otac jako poštuje sa kime sam ja odrasla, a i Aca poštuje mog roditelja i to je jedino važno.

Život sa Lukasom

Sofija je otkrila kako je izgledao život sa poznatim pevačem i koliko je bio važan u njenom životu.

- To je čovek pored koga sam odrasla, počela da izlazim. Čovek pored koga sam upoznala noćni život. Uvek je bio podrška i ko god da nam je prošao kroz kuću, on je davao savete i analize ko je kakav. Mama je bila nepogrešiva u proceni ljudi - pričala je Sofija za Adria TV i osvrnula se na odnos majke i Ace:

- Bilo je tu svega. Nisam mamina ćerka pa drvlje i kamenje po njemu. Kada on pretera i pogreši, umem da budem gora od mame, ali kada je on u pravu ja držim njegovu stranu. Bilo je situacija da mene Aca zove i kaže mi da mu se mama javi hitno. Dešavalo se da je stvarno nagovorim da ga pozove.

