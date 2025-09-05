Slušaj vest

Edita Aradinović progovorila je o privatnom životu i ranom detinjstvu.

Prisetila se teškog perioda svog odrastanja i osvrnula na razvod roditelja.

Bolje dobar razvod nego loš brak

- Ne postoji dete razvedenih roditelja koje sa sobom ne nosi neku traumu jer se mama i tata više ne vole. Imala sam 11 godina tada i palo nam je teško što mama i tata više nisu par. Bolje dobar razvod nego loš brak. Otišla sam da živim sa majkom i Indira i ja. Takođe i moj brat, bio je živ tada. On se rodio sa Daunovim sindromom, imao je srčanu manu i nažalost nije živeo koliko smo mi to želeli. Sa ocem sam ostala u sjajnim odnosima i do danas je tako ostalo. Danas je to jedna zrela slika i jako sam ponosna na njih kada sad to pogledam - pričala je pevačica za Adria TV.

1/6 Vidi galeriju Edita Aradinović Foto: Marko Karović

Odnos sa sestrom

Edita je spomenula i stariju sestru Indi Aradinović i objasnila zašto ne želi da govori o njihovom odnosu javno.

1/6 Vidi galeriju Edita i Indi Foto: Damir Dervišagić, Tamara Trajković, Paparaco lov Printscreen, Kurir Televizija

- Pre svega moram da se ogradim i želim da kažem da nemam nameru da govorim o mojim privatnim odnosima. Svoju matičnu porodicu nisam birala i nisam odrastala sa njom i to sam više puta rekla. Mi jesmo iz iste porodice i mnogi kažu da smo baš slične, ali smo dijametralno suprotne. Ona mi jeste bila uzor kao starija sestra, ali se to brzo izgubilo. Imamo drugačije poglede na svet, drugačije ciljeve, drugačije muzičke pravce, niti mislim da je moje bolje ili njeno, prosto je tako. Ne bavim se time šta će ko da pomisli, ali moram da pazim šta pričam jer sam javna ličnost. Niko ne može da zna bolje od nas šta se dešava, nego nas dve. Znam da ljude zanima sad taj rijaliti momenat i zašto smo se svađale, ali zapravo se kod nas ništa ne dešava jer se ni ne viđamo. Ja osećam da su ljudi od tog odnosa rijaliti napravili, a ja to ne želim - govorila je Edita za Adria TV.

Rođena sam pod srećnom zvezdom

Aradinovićeva je otkrila da je sve stvorila sama i da je počela od minusa, ali da nije naučila pametno da barata novcem.

Foto: Privatna Arhiva

- Mislim da sam rođena pod srećnom zvezdom s obzirom da sam krenula iz minusa i sve ovo postigla. Mogu da budem zahvalna na onome što sam postigla i materijalno i duhovno. Iskreno, zarađujem, ali nisam dobar biznismen. Više ulažem nego što zaradim. Mislim i da ova moja nova pesma "Riba i po" ne prolazi dobro, nezadovoljna sam. Svakako, mislim da joj treba još vremena da zaživi - rekla je Edita.

Situacija na estradi nije sjajna, a pevačica se nada da je ovo samo period koji će brzo proći.

Edita otkrila šta je sve radila na sebi: