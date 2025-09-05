"VIŠE SE NIKAD NIJE JAVIO, VALA NI JA NJEMU" Jelena Karleuša raskinula sa košarkašem! Evo šta joj je napisao u poslednjoj poruci
Pevačica Jelena Karleuša stavila je tačku na odnos sa 16 godina mlađim košarkašem Nikolom Jovanovićem, sa kojim je mediji povezuju već mesecima.
Izdao je i košarkaš
Jelena je na društvenoj mreži otkrila da je na spisku njenih razočaranja i mladi košarkaš Nikola Jovanović.
"Sećate se one priče od letos da sam u vezi sa onim košarkašem. Kad sam javno rekla u jednoj rečenici da provodimo vreme zajedno, čovek mi je napisao da "ne želi da sva mržnja pređe sa mene na njega" i nikad se više nije javio. A vala ni ja njemu. Niti bilo kome drugom sa mog dugačkog spiska razočaranja", bila je iskrena Jelena.
Podsećamo, Jelena je posle spekulacija priznala da je u vezi sa mladim košarkašem.
- Nikola Jovanović ne želi da bude deo javnog etra i on doživi svaki put na pominjanje njegovog imena veliki stres. On je veliki dečko u svakom smislu, ali bih poštovala njegovu odluku da bude van svetla reflektora. Divan je momak i provodim lepe trenutke sa njim. On ima preko dva metra, dva i po. Avatar je, ogroman je - rekla je JK u podkastu kod Bokija 13 u Skoplju.
Ko je Nikola Jovanović
On je srpski košarkaš koji igra na pozicijama krilnog centra i centra. Rođen je 6. januara 1994. godine u Beogradu, na Vračaru.
Jovanović je prošao mlađe selekcije Crvene zvezde, a proveo je i jednu godinu u Partizanu pre nego što je 2012. otišao u SAD na usavršavanje.
Prvo je proveo godinu u srednjoj školi "Arlington kantri dej", nakon toga odlazi na poznati univerzitet Južna Kalifornija gde nastupa za Trojanse tri godine. Nakon treće godine prijavio se na NBA draft na kojem nije prošao, pa je svoju šansu u NBA ligi tražio preko letnje lige, gde je prvo nastupao za Detroit, pa onda za Los Anđeles lejkerse.