Izdao je i košarkaš

Jelena je na društvenoj mreži otkrila da je na spisku njenih razočaranja i mladi košarkaš Nikola Jovanović.

"Sećate se one priče od letos da sam u vezi sa onim košarkašem. Kad sam javno rekla u jednoj rečenici da provodimo vreme zajedno, čovek mi je napisao da "ne želi da sva mržnja pređe sa mene na njega" i nikad se više nije javio. A vala ni ja njemu. Niti bilo kome drugom sa mog dugačkog spiska razočaranja", bila je iskrena Jelena.

Podsećamo, Jelena je posle spekulacija priznala da je u vezi sa mladim košarkašem.

- Nikola Jovanović ne želi da bude deo javnog etra i on doživi svaki put na pominjanje njegovog imena veliki stres. On je veliki dečko u svakom smislu, ali bih poštovala njegovu odluku da bude van svetla reflektora. Divan je momak i provodim lepe trenutke sa njim. On ima preko dva metra, dva i po. Avatar je, ogroman je - rekla je JK u podkastu kod Bokija 13 u Skoplju.

Ko je Nikola Jovanović





On je srpski košarkaš koji igra na pozicijama krilnog centra i centra. Rođen je 6. januara 1994. godine u Beogradu, na Vračaru.

Jovanović je prošao mlađe selekcije Crvene zvezde, a proveo je i jednu godinu u Partizanu pre nego što je 2012. otišao u SAD na usavršavanje.