Slušaj vest

Pop diva Jelena Karleuša raskinula je sa Nikolom Jovanovićem, a kraj romanse sa 15 godina mlađim košarkašem objavila je na društvenoj mreži Iks.

Jelena je na društvenoj mreži otkrila da je na spisku njenih razočaranja i mladi košarkaš Nikola Jovanović.

"Sećate se one priče od letos da sam u vezi sa onim košarkašem. Kad sam javno rekla u jednoj rečenici da provodimo vreme zajedno, čovek mi je napisao da "ne želi da sva mržnja pređe sa mene na njega" i nikad se više nije javio. A vala ni ja njemu. Niti bilo kome drugom sa mog dugačkog spiska razočaranja", bila je iskrena Jelena.

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša na audiciji Pinkovih zvezda Foto: Boba NIkolić, Boba Nikolić

Ko je Nikola Jovanović

On je srpski košarkaš koji igra na pozicijama krilnog centra i centra. Rođen je 6. januara 1994. godine u Beogradu, na Vračaru.

Jovanović je prošao mlađe selekcije Crvene zvezde, a proveo je i jednu godinu u Partizanu pre nego što je 2012. otišao u SAD na usavršavanje. Jovanović je prošao mlađe selekcije Crvene zvezde, a proveo je i jednu godinu u Partizanu pre nego što je 2012. otišao u SAD na usavršavanje.

1/7 Vidi galeriju Nikola Jovanović Foto: Print Screen

Prvo je proveo godinu u srednjoj školi "Arlington kantri dej", nakon toga odlazi na poznati univerzitet Južna Kalifornija gde nastupa za Trojanse tri godine. Nakon treće godine prijavio se na NBA draft na kojem nije prošao, pa je svoju šansu u NBA ligi tražio preko letnje lige, gde je prvo nastupao za Detroit, pa onda za Los Anđeles lejkerse.

Budući da nije uspeo da se izboriti za ugovor sa nekim NBA timom, krajem oktobra 2016. je potpisao za filijalu Detroita (Grand rapids drajv) za koju je igrao sve do marta kada je trejdovan u filijalu Niksa.

Igrao za Zvezdu i Partizan

Nikola je 2017. godine potpisao trogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom. Sa Zvezdom je u sezoni 2017/18 osvojio Superligu Srbije. U avgustu 2018. prosleđen je na jednogodišnju pozajmicu u Akvila basket Trento.

Sezonu 2019/20 proveo je u Crvenoj zvezdi, a u avgustu 2020. je potpisao jednogodišnji ugovor sa Igokeom. Sa ovim timom osvojio je Kup Bosne i Hercegovine za 2021. godinu.